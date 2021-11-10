'Look at the tabela' hocam! Galatasaray taraftarı efsaneleşen sözü Fatih Terim'e hatırlattı





Yorumlarda, "Hocam tabelaya bakıyoruz ancak bir ışık göremiyoruz. Bu sezon da şampiyonluk kaçıyor" ifadesini kullandı. Sosyal medyada son zamanlarda Terim'i yönelik desteğin ciddi şekilde azalması da dikkat çekiyor.

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