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    'Look at the tabela' hocam! Galatasaray taraftarı efsaneleşen sözü Fatih Terim'e hatırlattı

    Galatasaray, Fatih Terim’le son 3 sezonda ligde oynadığı 86 maçın sadece 7’sini kazandı. Taraftarlar sosyal medyada, tecrübeli hocaya 1999’da söylediği efsaneleşen sözü hatırlattı!...

    Look at the tabela hocam

    Deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'da taraftarlar isyan bayrağını açtı.



    Son iki sezonda kaçan şampiyonluğun ardından bu sezon da zirvenin uzağında kalınmasına isyan eden Sarı-Kırmızılılar sosyal medyada Fatih Terim'e yönelik sert eleştirilere başladı.



    Galatasaray son 3 sezonda 86 lig maçının sadece 47'sini kazanabilirken, galibiyet yüzdesi 54'te kaldı. Puan durumunu paylaşan taraftarlar, Terim'in 1999'da oynanan Bologna maçından sonra söylediği ve efsaneleşen, "Look at the tabela (Tabelaya bak)" sözünü hatırlattı.



        Yorumlarda, "Hocam tabelaya bakıyoruz ancak bir ışık göremiyoruz. Bu sezon da şampiyonluk kaçıyor" ifadesini kullandı. Sosyal medyada son zamanlarda Terim'i yönelik desteğin ciddi şekilde azalması da dikkat çekiyor.

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