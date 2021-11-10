'Look at the tabela' hocam! Galatasaray taraftarı efsaneleşen sözü Fatih Terim'e hatırlattı

Deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Galatasaray'da taraftarlar isyan bayrağını açtı.
Son iki sezonda kaçan şampiyonluğun ardından bu sezon da zirvenin uzağında kalınmasına isyan eden Sarı-Kırmızılılar sosyal medyada Fatih Terim'e yönelik sert eleştirilere başladı.
Galatasaray son 3 sezonda 86 lig maçının sadece 47'sini kazanabilirken, galibiyet yüzdesi 54'te kaldı. Puan durumunu paylaşan taraftarlar, Terim'in 1999'da oynanan Bologna maçından sonra söylediği ve efsaneleşen, "Look at the tabela (Tabelaya bak)" sözünü hatırlattı.