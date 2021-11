'Look at the tabela' hocam! Galatasaray taraftarı efsaneleşen sözü Fatih Terim'e hatırlattı

Galatasaray son 3 sezonda 86 lig maçının sadece 47'sini kazanabilirken, galibiyet yüzdesi 54'te kaldı. Puan durumunu paylaşan taraftarlar, Terim'in 1999'da oynanan Bologna maçından sonra söylediği ve efsaneleşen, "Look at the tabela (Tabelaya bak)" sözünü hatırlattı.