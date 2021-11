Milli Takım'ın başarılı kalecileri Sinan Bolat, Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu, antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uğucan, "Ersin hak ettiği için burada. Altay'a çok geçmiş olsun. Birlikte savaşacağız. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak" dedi. Ersin, "Her açıdan kendimi geliştiriyorum. Şu an kaleci konusunda çok rahatız. Rıdvan ile aynı şekilde tesislerde de burada da beraberiz" diye konuştu. Sinan ise, "Şu an sadece Cebelitarık maçına odaklanmak istiyoruz. Türkiye'den böyle yetenekli kaleciler çıkması benim için de bir gurur" ifadesini kullandı.