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    Trabzon'da Peres startı verdi

    Fenerbahçe maçında sakatlanan Brezilyalı yıldız Bruno Peres dünkü antrenmanda yer aldı. Oyuncunun milli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor. İşte detaylar...

    Peres startı verdi
    Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün start verdi. Bordo-Mavili oyuncuların antrenman boyunca keyifli oldukları gözlendi. Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sonrasında yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldız Bruno Peres'in düz koşulara başlaması sevinç yarattı. Oyuncunun milli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Bugünü izinli olarak geçirecek olan Karadeniz Fırtınası yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.



    Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Oyuncular bir hayli keyifliydi.
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