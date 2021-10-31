Trabzon'da Peres startı verdi

Trabzonspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına dün start verdi. Bordo-Mavili oyuncuların antrenman boyunca keyifli oldukları gözlendi. Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sonrasında yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldız Bruno Peres'in düz koşulara başlaması sevinç yarattı. Oyuncunun milli aradan sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Bugünü izinli olarak geçirecek olan Karadeniz Fırtınası yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Oyuncular bir hayli keyifliydi.
Trabzonspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Oyuncular bir hayli keyifliydi.