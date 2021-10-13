Cimbom’dan kötü prova

Milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray dün TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. Cumartesi bir başka 1. Lig takımı Tuzlaspor'u 4-3 yenebilen Sarı-Kırmızılılar yine kalede ve savunmada SOS verdi. Galatasaray'ın gollerini 25. dakikada penaltıdan ve 44. dakikada Diagne ile 90. dakikada yine penaltıdan Babel kaydetti. Florya'da taraftara açık olarak oynanan karşılaşmada İstanbulspor'un golleri ise Mertan, Rroca (pen.) ve Emir Kaan'dan geldi.

MOHAMED YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Mostafa Mohamed'in Mısır'ın Libya'yı 3-0 yendiği maçtaki performansı herkesi sevindirdi. Önce El Fotouh'a asist yapan yıldız futbolcu ardından çok şık bir kafa golüne imza attı. Mohamed son oynanan lig maçında da Rize'ye 2 gol atmıştı.