Marsilya’ya 3 farklı isim

Yarın Avrupa Ligi'nde Marsilya deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ilk 11 şekilleniyor. Fatih Terim'in Göztepe maçında sahaya çıkan takımda 3 değişiklik yapmayı planladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre savunmada Luyindama'nın yerine Marcao forma giyecek. Terim'in Taylan'ı 11'e alıp, Feghouli'yi kulübeye göndermeyi düşündüğü belirlendi. Forvette ise Halil'in yerine Göztepe maçının iyilerinden Diagne forma giyecek.



SACHA BOEY KARARI VERİLDİ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Sacha Boey'in geri dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Fatih Terim'in Fransız yıldızı riske etmemek için Marsilya önünde yedek oturtacağı ve ikinci yarı şans vereceği öğrenildi.





ROMANYA'DAN RİZA İDDİASI!

Sezon başında Morutan ve Cicaldau hamlelerini yapan Galatasaray için 3. Rumen iddiası geldi. Romanya basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Astra Giurgiu formasını giyen Robert Riza ile ilgileniyor. 22 yaşında olan genç futbolcu savunmanın ortasında ve solunda görev yapabiliyor.