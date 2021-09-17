Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde 47 maçta 9 galibiyet aldı!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Borussia Dortmund'a evinde 2-1 yenilirken, sergilediği futbolla gelecek için umut verdi. Ancak Türk takımlarının Devler Ligi'ndeki hüsranı giderek büyümeye devam ediyor.

Temsilcilerimiz bu önemli organizasyonda mücadele ettiği son 8 sezonda 47 maça çıkarken sadece 9 galibiyet elde edebildi. Takımlarımız buna karşın sahadan 24 kez yenilgiyle ayrıldı. 14 maç ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu sezonların 5'inde Galatasaray, 3'ünde ise Beşiktaş mücadele etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 47 maçta 47 gol atabilen Türk takımları, kalesinde ise tam 97 gol gördü.

Öte yandan Devler Ligi'nde sadece futbol ve sonuç olarak değil fiziki açıdan da rakiplere boyun eğiyoruz. Türk takımlarının son 43 Şampiyonlar Ligi maçının 42'sinde rakiplerinden daha az koşması dikkat çekti.