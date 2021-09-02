Galatasaray Halil Dervişoğlu transferini duyurdu

Fenerbahçe ile yaşanan büyük transfer savaşının ardından Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu önceki gece İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılılar, Halil'in Brentford'dan 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralandığını "Yuvana hoş geldin" ifadeleriyle duyurdu. GSTV'ye açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğlu, "Geçen seneki takım arkadaşlarımla, Fatih hoca ve ekibiyle birlikte çalışacağım için çok mutluyum, heyecanlıyım. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu oradaki herkes de biliyor." diye konuştu. Öte yandan Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe'nin 250 bin Euro daha fazla önermesine rağmen genç forvetin tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı öne sürüldü.