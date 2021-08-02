Trabzonspor'dan Artem Dovbyk’e 4 milyon Euro (Trabzonspor haberleri)

Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrildi... Bordo-Mavili yönetimin, bir süredir görüşülen Artem Dovbyk için temaslarını hızlandırdığı ve Ukraynalı forvetin bonservisine karşılık 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Şu an için Dnipro kulübünün talep ettiği rakamlar ile arada ciddi farklılıklar olsa da bu transfer için sonraki satıştan pay-vade gibi formüllerin devreye sokularak tüm şartların zorlanacağı da ifade edildi. Trabzonspor'un şu an için Artem Dovbyk'in en ciddi talibi olduğu ve bu durumu Ukrayna kulübü ile yapılacak pazarlıklarda lehine çevirmek istediği öğrenildi. (YUNUS EMRE SEL)



LİMİTTE YER AÇILIYOR

Trabzon, Ekuban'ın satışı, Flavio ve Diabate'nin de takımdan ayrılması ile 3 milyon Euro'nun üzerinde bir yükten kurtulacak. Yeni transferlere yer açılacak.







KOUYATE İÇİN ADA SEFERİ

Trabzonspor Yönetimi, tecrübeli savunma oyuncusu Kouyate'nin transferini sonuçlandırmak için önümüzdeki günlerde bir İngiltere seferi yapmayı planlıyor. Crystal Palace forması giyen Kouyate için rakamsal olarak ciddi taleplerin ortaya çıkmaması durumunda bu transferin sonuçlandırılması için son ana kadar mücadele edilecek. Abdullah Avcı da Kouyate'yi kadrosunda görmeyi çok istiyor.



