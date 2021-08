Fatih Terim: Yabancı stoper istiyoruz

Teknik Direktörü Fatih Terim , basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Luyindama'nın çapraz bağ sakatlığı sonrası eski formuna kavuşamadığının altını çizen Terim, "Yabancı bir stoper almayı istiyoruz" dedi. Falcao ve Feghouli için henüz bize gelen bir teklif yok. Jimmy Durmaz 'ın yaptığı görüşmeler var. Diagne için ise her an her şey olabilir. Kendisi de gitmek istediğini dile getirmişti. Haaland, Linnes ile aynı şehrinden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Anlaşma noktasına geldik. Maalesef Norveç 'ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek neler olabilirdi Türkiye 'de, siz tahmin edin. Ryan Donk defteri artık bizim için kapandı. Halil Dervişoğlu 'nu istiyoruz. İngiltere'de transfer 1 Eylül, bizde 8 Eylül'de bitiyor. Bunu fırsata çevirip 1-2 fırsat transferi yapma şansımız olabiliir"Fatih Terim de Morutan transferi ile ilgili konuştu. Terim, transfer için "Morutan için çok yüksek paralar konuşuluyor. Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil. Şu anki durum, rakam olarak bize çok yüksek." ifadelerini kullandı.