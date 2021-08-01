Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den çok konuşulacak Morutan ve Haaland mesajı: Limitimiz olsa...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray'ın transfer gündemindeki Morutan'a yönelik, "Morutan çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil" diyerek Morutan'ın ücretinin yüksel olmasına dikkat çekti. Terim ayrıca dünya futbolunun genç yıldızları arasında gösterilen Haaland ile de geçmişte ilgilendiklerini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda önemli açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Morutan'a yönelik, "Morutan çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil" diyerek Morutan'ın ücretinin yüksel olmasına dikkat çekti. Terim ayrıca dünya futbolunun genç yıldızları arasında gösterilen Haaland ile de geçmişte ilgilendiklerini açıkladı.
Deneyimli teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sohbet toplantısında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Transferlerimizin durmayacağını söyledim. Ben bir kabuk değiştireceğimizi düşünüyorum. Yakın zamanda başka tedbirler olabilir. Sadece genç almak için değil. Hem işimize yarayacak hem tam isabet, inandığımız, güvendiğimiz, genç, yaşını almış ayırt etmeden devam edeceğiz. Zamanlama çok önemlidir. Bir transferi siz bulduğunuz anda küçük bir rakama bitirmezseniz bir sonraki sene karşınızda büyük rakamlar görebilirsiniz. Kafamda beni yansıtan, beni tanıdığınız baskı, pres, kontra pres yapabilecek ve pası oynayabilecek bir oyun ortaya koymaya çalışıyorum. Biraz daha enerji katmaya çalışıyorum. Bunun ekonomisi ucuz diye bazılarını almıyoruz. Transfer için sadece ekonomiyi bir argüman olarak düşünmeyelim. Yetenek olması, sonradan para kazanmayı düşünmemiz gibi birçok argüman var."
"MORUTAN İÇİN ÇOK YÜKSEK PARALAR KONUŞULUYOR"
Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarıyla ilgili görüşlerini aktaran Fatih Terim, şunları kaydetti:
"Morutan'ı ilk olarak 2017'de izlemişiz. Juventus Bükreş ile oynadığı bir maçta scout grubumuz izledi. O da Botoşani'de oynuyordu. Belki o zaman ikinci ya da 3. ligde bir takımımız olsaydı alıp gelişimini orada tamamlayabilirdik. Çok ufak bir paraya da alınabilirdi o dönemde. Şu felsefenin oturması lazım. Türkiye'de alınan oyuncunun genç de olsa, yaşı da olsa hemen anında katkı vermesi bekleniyor. Gelişim çağında oldukları bazen unutuluyor genç oyuncuların. Morutan, daha sonra Romanya içerisinde transfer yapıyor. Biz o zaman o yaşta alabilseydik gelişimini bizde sağlayacaktı. Şimdi ise çok yüksek paralar konuşuluyor. Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil. Beğeniyorum, ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum."
Morutan'ın transferi için istenen bonservis bedelinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken deneyimli çalıştırıcı, "Şu anki durum, rakam olarak bize çok yüksek. O seviyelere çıkmamız mümkün değil. Bonservisiyle ayrılanlar olabilirse mümkün ama yine de rakam yüksek. Konuşulur. Önemli olan limit. Limitimizi açabilecek bir hamlemiz, ayrılan arkadaşlarımız olursa düşünülebilir. Şu anda konuşulmadı. Duyduğumuzu söylüyorum. Yazılanlar ve duyduğumuz, rakamların büyük olduğu yönünde. Belki bir gün resmi olarak oturulursa, gerekli ve uygun şartlarla hamlemizi yapabiliriz." diye konuştu.