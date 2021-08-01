Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den çok konuşulacak Morutan ve Haaland mesajı: Limitimiz olsa...

"MORUTAN İÇİN ÇOK YÜKSEK PARALAR KONUŞULUYOR"

Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarıyla ilgili görüşlerini aktaran Fatih Terim, şunları kaydetti:

"Morutan'ı ilk olarak 2017'de izlemişiz. Juventus Bükreş ile oynadığı bir maçta scout grubumuz izledi. O da Botoşani'de oynuyordu. Belki o zaman ikinci ya da 3. ligde bir takımımız olsaydı alıp gelişimini orada tamamlayabilirdik. Çok ufak bir paraya da alınabilirdi o dönemde. Şu felsefenin oturması lazım. Türkiye'de alınan oyuncunun genç de olsa, yaşı da olsa hemen anında katkı vermesi bekleniyor. Gelişim çağında oldukları bazen unutuluyor genç oyuncuların. Morutan, daha sonra Romanya içerisinde transfer yapıyor. Biz o zaman o yaşta alabilseydik gelişimini bizde sağlayacaktı. Şimdi ise çok yüksek paralar konuşuluyor. Çok beğendiğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız mümkün değil. Beğeniyorum, ilerleyen yıllarda daha da iyi olacağını düşünüyorum."