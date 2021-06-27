2. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Ali Koç: Fenerbahçe artık tek yürek olacak!

Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Ali Koç, 6459 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:
Bugünden sonra sen, ben, o demede, sadece biz dediğimiz, sadece Fenerbahçe dediğimiz yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Yan yana, omuz omuza olacağız. Yarın çok geç. Fenerbahçe artık tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe forması giyen tüm futbolcular da takım olmayı sizlerden öğrenecek. Neticesinde formanın hakkını sonuna kadar verecek Sizlerden aldığımız yetkiyle yepyeni bir döneme yelken açıyoruz. Önümüzdeki dönem sporun renginin sarı lacivert olmasını hedefliyoruz, temenni ediyoruz. Doğrusuyla, yanlışıyla geçmiş 3 yılda çok büyük tecrübeler kazandık. Futbolda başarı olmadığı takdirde diğer başarılar göz ardı ediliyor. Bana göre futbolda her yıl belirli bir aşama kaydettik. Belirli doğruları daha fazla yaptık. Kadromuz yüzde 70 hazır. Sadece birkaç dokunuşa ihtiyaç var...
İŞTE ALİ KOÇ'UN YÖNETİM LİSTESİ
ASİL ÜYELER:
Erol Bilecik
Burak Ç. Kızılhan
Ömer Temelli
Mehmet Dereli
Fethi Pekin
A. Sertaç Komsuoğlu
Simla Türker Bayazıt
Hüseyin Arslan
Esin Güral Argat
Nüket Küçükel Ezberci
Ahmet Ketenci
Alper Pirşen
Kemal Danabaş
Ruşen Çetin