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    2. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Ali Koç: Fenerbahçe artık tek yürek olacak!

    Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Ali Koç, 6459 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Ali Koç, "Pandemi dahil bir çok olumsuzluğa rağmen katılım son derece iyi oldu. İsveç'ten oyunu kullanıp gidenler oldu. Camiamız kulübüne sahip çıkmıştır" diye konuştu.

    Fenerbahçe artık tek yürek olacak!

    Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Ali Koç, 6459 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

    Bugünden sonra sen, ben, o demede, sadece biz dediğimiz, sadece Fenerbahçe dediğimiz yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Yan yana, omuz omuza olacağız. Yarın çok geç. Fenerbahçe artık tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe forması giyen tüm futbolcular da takım olmayı sizlerden öğrenecek. Neticesinde formanın hakkını sonuna kadar verecek Sizlerden aldığımız yetkiyle yepyeni bir döneme yelken açıyoruz. Önümüzdeki dönem sporun renginin sarı lacivert olmasını hedefliyoruz, temenni ediyoruz. Doğrusuyla, yanlışıyla geçmiş 3 yılda çok büyük tecrübeler kazandık. Futbolda başarı olmadığı takdirde diğer başarılar göz ardı ediliyor. Bana göre futbolda her yıl belirli bir aşama kaydettik. Belirli doğruları daha fazla yaptık. Kadromuz yüzde 70 hazır. Sadece birkaç dokunuşa ihtiyaç var...

    İŞTE ALİ KOÇ'UN YÖNETİM LİSTESİ
    ASİL ÜYELER:
    Erol Bilecik
    Burak Ç. Kızılhan
    Ömer Temelli
    Mehmet Dereli
    Fethi Pekin
    A. Sertaç Komsuoğlu
    Simla Türker Bayazıt
    Hüseyin Arslan
    Esin Güral Argat
    Nüket Küçükel Ezberci
    Ahmet Ketenci
    Alper Pirşen
    Kemal Danabaş
    Ruşen Çetin

        YEDEK ÜYELER:
        Selma Altay Rodopman
        Ömer Okan
        Selahattin Baki
        Bekir İrdem
        İlker Dinçay
        Özgür Özaktaç
        Can Gebetaş

        6 BİN 459 OY KULLANILDI
        Fenerbahçe         Genel Kurulu'nda toplam 6 bin 459 oy kullanıldı. Genel kurul son derece sakin bir ortamda geçti. Sarı-Lacivertli kulüpte oy kullanma hakkı olan toplam 29 bin 9 üye bulunuyor.

        BEN HER ZAMAN F.BAHÇELİ'YDİM
        Caner Erkin de genel kurulda oyunu kulllandı. Yıldız futbolcu, "Ufak bir ayrılık oldu ama ben her zaman Fenerbahçeli'ydim. Galatasaray'da oynarken de Fenerli olduğumuzu söylemiştim" açıklamasını yaptı.
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            Haberler Spor 2. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Ali Koç: Fenerbahçe artık tek yürek olacak!