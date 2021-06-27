2. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Ali Koç: Fenerbahçe artık tek yürek olacak!

Bugünden sonra sen, ben, o demede, sadece biz dediğimiz, sadece Fenerbahçe dediğimiz yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. Yan yana, omuz omuza olacağız. Yarın çok geç. Fenerbahçe artık tek yürek olacak, aynı marşı söyleyecek. Fenerbahçe forması giyen tüm futbolcular da takım olmayı sizlerden öğrenecek. Neticesinde formanın hakkını sonuna kadar verecek Sizlerden aldığımız yetkiyle yepyeni bir döneme yelken açıyoruz. Önümüzdeki dönem sporun renginin sarı lacivert olmasını hedefliyoruz, temenni ediyoruz. Doğrusuyla, yanlışıyla geçmiş 3 yılda çok büyük tecrübeler kazandık. Futbolda başarı olmadığı takdirde diğer başarılar göz ardı ediliyor. Bana göre futbolda her yıl belirli bir aşama kaydettik. Belirli doğruları daha fazla yaptık. Kadromuz yüzde 70 hazır. Sadece birkaç dokunuşa ihtiyaç var...