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    • 26.06.2021 18:40
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    Fenerbahçe'de Ali Koç 6 bin 459 oyla yeniden başkanlığa seçildi

    Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkında sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü’nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi. 6 bin 459 oy ile Ali Koç, ikinci kez sarı-lacivertlilerin başkanlığına seçildi.

    AA
    Fenerbahçe'de ikinci Ali Koç dönemi!

    Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi.

    6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi.

    Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, "38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi" dedi.


    SEÇİME TEK ADAY OLARAK GİREN MEVCUT BAŞKAN ALİ KOÇ, OYUNU KULLANDI
    Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Ali Koç, oyunu kullandı.

    Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'a kongrenin gerçekleştirildiği Ülker Stadı'na geldikten sonra genel kurul üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

    Başkan Koç, tek tek ilgilendiği genel kurul üyeleriyle uzun süre sohbet etti. Ali Koç, kongre üyeleriyle fotoğraf da çektirdi.

    Oyunu 21. sandıkta eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullanan Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönem olur." diye konuştu.

    CANER ERKİN OY KULLANDI
    Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, başkanlık seçiminde oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. 13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin daha sonra stattan ayrıldı.


    ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER
    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılacak kongrede Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

    Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

    Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.


        YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İBRA EDİLDİ
        Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulları, faaliyetleri dolayısıyla ibra edildi. Kongrede yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından söz alan üyeler, görüşlerini dile getirdi.

        Genel kurul divan başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu ve denetim kurulunun 2019 ile 2020 yıllarındaki faaliyetlerini ayrı ayrı oylamaya sundu.

        Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyetleri, oy birliğiyle ibra edildi. Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesinin ardından tribünde yer alan kongre üyeleri "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon." tezahüratında bulundu.

        Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 2021 yılı bütçesi ve borçlanma ihtiyacı kabul edildi. Ayrıca denetim kurulu, 1 Ocak-30 Nisan tarihlerindeki faaliyetleri dolayısıyla ibra edildi.

        Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, yaptığı açıklamada, 2018'de göreve geldiklerinde uluslararası bağımsız kuruluşu tarafından belirlenen toplam borcun 3 milyar 184 milyon lira olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu, döviz cinsinden 612 milyon avro. Kısa döviz pozisyonu riskimiz 300 milyon dolar. 1 milyar 841 milyon lira zarar var. Futbol A.Ş. son 5 yıldır borca batık bir şirket durumunda. Tüzüğümüz, 'Denk bütçe esastır' diyor. 'Bütçe dışı harcama yapılamaz' diyor. 'Verilen açık, bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanmayla karşılanabilir.' diyor. 'Bunun için genel kurul onayı alınır.' diyor. Fenerbahçe'nin konsolide borç artışı 2013-2014 sezonunda başlamış ve 2017-2018'e kadar sürmüş. Ek bütçe için olağanüstü genel kurul yapılmamış. Tüzüğe uyumla ilk konsolidasyon bizim yönetimimiz tarafından yapıldı. 5 yıllık dönemde tüzük hükümler aynen uygulansaydı her sene bütçenin yüzde 10'u kadar sapma olacaktı. Bunun ortalama bütçenin yüzde 50'si kadar olması gerekiyordu. Ancak bütçenin 5 katını aşmıştır toplam borçlanma. Sadece 2017-2018'de toplam borcun yüzde 40'ı kadar borç artışı olmuştur. Bu yüksek borçlanma da faaliyetleri finanse etmeye yetmemiş. Faktoring şirketlerinden 300 milyon lira finansman sağlanmıştır. 2015'te Ülker Stadı'nın isim hakkında için 10 yıllığında 90 milyon dolara mutabık kalınmış, bu para 1 yılda tahsil edilerek harcanmıştır."

        "Yeterli döviz geliri olmadan döviz cinsinden borçlanma çok büyük yönetim hatasıdır." diyerek sözlerini sürdüren Karaçam, şunları kaydetti:

        "Çok büyük risk oluşturmuştur. Bu riskten aldığımız önlemlerle büyük ölçüde kurtulabildik. Banka kredileri için gelecek yılların gelirleri temlik edilmiş. Futbol A.Ş'nin yaklaşık yüzde 31 hissesi 2 bankaya teminat olarak rehin edilmiştir. Göreve geldiğimiz gün 4-5 aydan bu yana birikmiş 350 milyon lira vadesi geçmiş borç yüküyle karşılaştık. İlk yıl 700 milyon lira üzerinde borç ödemesi yaptık. 3 milyar 184 milyonluk borç sabit durmuyor. Biz 3 yıllık dönem içinde 2,5 milyar lira faiz, borç ve kur geri ödemesi yapmışız. 2,2 milyar lira gelir yarattık. Gelirler yeterli olmadığı için yeni kaynaklar (1,1 milyar lira) temin ettik. Nisan ayına geldiğimizde 3 milyar 184 milyon lira toplam borcumuz 5 milyara çıktı. Döviz borcumuz 612 milyondan 508 milyona indi. 2021 yılı için toplam gelir 1 milyar 522 milyon lira, gider 2,3 milyar lira, dönem zararı ise 816 milyon lira. Bu rakam bizi bir ölçüde etkiliyor. Bu sene yapılandırmayla 524 milyon lira faizi erteledik. Toplam nakit açığı 623 milyon lira veriyoruz. 9 yıllık yeniden yapılanma çözüm değil. Bugünkü haliyle 19 da olsa çözüm değil. Türkiye'deki kulüplerin farklı yapılanma ve yeni gelir kaynaklarına ihtiyaçları var."

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