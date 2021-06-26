Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi.
6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçildi.
Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığı görevinde bulunan YDK Başkanı Vefa Küçük, "38 sandığımız var. Oylar bizim önümüzde. En az 3-4 kere de sağlamasını yaptık. 6 bin 459 oy alan Ali Koç, yeniden başkan seçildi" dedi.
SEÇİME TEK ADAY OLARAK GİREN MEVCUT BAŞKAN ALİ KOÇ, OYUNU KULLANDI
Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Ali Koç, oyunu kullandı.
Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'a kongrenin gerçekleştirildiği Ülker Stadı'na geldikten sonra genel kurul üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Koç, tek tek ilgilendiği genel kurul üyeleriyle uzun süre sohbet etti. Ali Koç, kongre üyeleriyle fotoğraf da çektirdi.
Oyunu 21. sandıkta eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullanan Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönem olur." diye konuştu.
CANER ERKİN OY KULLANDI
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, başkanlık seçiminde oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. 13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin daha sonra stattan ayrıldı.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİNDE YER ALAN İSİMLER
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılacak kongrede Ali Koç'un başkanlığa tekrar seçilmesi durumunda yönetiminde şu isimlerin yer alacağı belirtildi:
Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.