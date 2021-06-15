Pierre imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko, 27 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Kanadalı basketbolcu geçen sezon 9.1 sayı ve 3.3 ribaund ile oynadı.
FİNALİSTLER BELLİ OLDU
RED Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının Türkiye ilk eleme turu Bursa'da gerçekleştirildi. İhsaniye Center, Karadelik, Avengers ve Sportive Alsancak takımları finale yükseldi.
SİVAS'TA FLAŞ AYRILIK
Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Robin Yalçın'ın takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Geçen sezon başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcuya çok sayıda teklif var.