Pierre imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İSPANYOLLAR İSVEÇ DUVARINI AŞAMADI: 0-0

EURO 2020'de E Grubu'nda dün oynanan gecenin son maçında turnuvanın favori takımları arasında gösterilen İspanya, İsveç ile golsüz berabere kaldı. Maçın büyük bölümünde İspanya'nın baskısı vardı. İsveç'in ise direkten dönen 1 şutu dışında kaleyi bulan şutu olmadı. İsveç 2. yarının ilk 20 dakikalık bölümünde oyunu dengelese de son 25 dakika ve uzatmalar adeta İspanya tarafından tek kale oynandı. Ancak başta kaleci Robin Olsen olmak üzere İsveç savunması hiç hata yapmadı. İlk maçlar sonucunda grupta liderlik Slovakya'nın oldu.