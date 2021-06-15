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    Pierre imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , 27 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Kanadalı basketbolcu geçen sezon 9.1 sayı ve 3.3 ribaund ile oynadı. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Pierre imzayı attı

    Fenerbahçe Beko, 27 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Kanadalı basketbolcu geçen sezon 9.1 sayı ve 3.3 ribaund ile oynadı.

    FİNALİSTLER BELLİ OLDU
    RED Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasının Türkiye ilk eleme turu Bursa'da gerçekleştirildi. İhsaniye Center, Karadelik, Avengers ve Sportive Alsancak takımları finale yükseldi.

    SİVAS'TA FLAŞ AYRILIK
    Sivasspor     ile sözleşmesi sona eren Robin Yalçın'ın takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Geçen sezon başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcuya çok sayıda teklif var.

        FODE KOİTA İMZAYI ATIYOR
        Trabzon yeni sezon öncesi 4. transferini yapıyor. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita'nın 17 Haziran'da Trabzon'a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın Koita transferini özellikle istediği ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi.

        DEVLET OLMASA İFLAS EDERDİ!
        Galatasaray Kulübü Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Büyük bir mali krizin içinde bulunuyoruz. Galatasaray, devlet olmasa iflas ederdi. 27 yaşından büyük oyuncu almayacağız" dedi.

        ARDA VE DONK HALA BELİRSİZ
        Seçim süreci nedeniyle Arda Turan ve Donk'un durumu kesinlik kazanmadı. Bu iki oyuncunun durumuna yeni yönetim karar verecek.

            10 NUMARA İÇİN CHİQUİNHO HAMLESİ
            Galatasaray'ın, Portekizli 10 numara Chiquinho için girişimde bulunduğu iddia edildi. A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Benfica kulübü ile görüşmelere başlamış durumda.

            ELAYİS TAVŞAN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
            Yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, NEC Nijmegen takımında forma giyen kanat oyuncusu Elayis Tavşan'ı listesine almıştı. Hollanda basınında yer alan haberde "Beşiktaş Tavşan'ı gerçekten transfer etmek istiyor" ifadesine yer verildi. Beşitaş'ın da Nijmegen'e 1.5 milyon Euro bonservis, bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay teklif ettiği belirtildi.

            YALÇIN'IN GÖZDESİ SİMY BEŞİKTAŞ'A KALIYOR!
            Teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği listede adı üst sıralarda yer alan Nijeryalı forvet Simy, Lazio ve Fiorentina ile görüştü ancak anlaşamadı. Fotospor'un servis ettiği habere göre Crotone'de 20 gol atmasına rağmen takımı küme düştüğü için Nijeryalı forvet istediği takımdan teklif alamadı. Beşiktaş'ın Simy için teklif yapabileceği iddia edildi.

                RİZE FENER'DEN HABER BEKLİYOR
                Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan 3 isme Çaykur Rizespor'dan teklif gelmişti. Fenerbahçe yönetiminin Thiam, Sinan Gümüş ve Lemos için yapılan teklifi birküç gün içinde masaya yatırıp Rize'ye cevap verecek. 3 oyuncu ile yollar ayrılırse hem kulübün kasasına para girecek hem ede önemli bir masraf kalemi düşmüş olacak.

                MAME THİAM'I KASIMPAŞA DA İSTİYOR
                Çaykur Rizaspor'un transfer etmek istediği Mame Thiam'ı eski kulübü Kasımpaşa'nın da istediği, her iki kulüple görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

                İSPANYOLLAR İSVEÇ DUVARINI AŞAMADI: 0-0
                EURO 2020'de E Grubu'nda dün oynanan gecenin son maçında turnuvanın favori takımları arasında gösterilen İspanya, İsveç ile golsüz berabere kaldı. Maçın büyük bölümünde İspanya'nın baskısı vardı. İsveç'in ise direkten dönen 1 şutu dışında kaleyi bulan şutu olmadı. İsveç 2. yarının ilk 20 dakikalık bölümünde oyunu dengelese de son 25 dakika ve uzatmalar adeta İspanya tarafından tek kale oynandı. Ancak başta kaleci Robin Olsen olmak üzere İsveç savunması hiç hata yapmadı. İlk maçlar sonucunda grupta liderlik Slovakya'nın oldu.

                    HAMSİK'Lİ SLOVAKYA POLONYA'YI YIKTI: 2-1
                    EURO 2020'de E Grubu'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 yendi. Trabzonspor'un renklerine bağladığı Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Slovakya, 18'de öne geçti. Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, defansın temasıyla önce direğe, ardından da kaleci Szczesny'nin sırtına çarparak ağlara gitti. 46'da Rybus'ın pasında Linetty, bekletmeden vurdu: 1-1. Krychowiak, 62'de kırmızı görerek Polonya'yı 10 kişi bıraktı. 69'da Hamsik'in kullandığı köşe vuruşunda Skriniar, sert bir vuruşla Slovakya'yı öne geçirdi. Slovakya maçı 2-1 kazandı.

                    ÇEKYA ÇOK SCHICK!
                    EURO 2020 D Grubu'nda Çekya, İskoçya'yı 2-0 yendi. 90 dakika büyük bir çekişmeye sahne olurken Patrick Schick uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı. Çekya'nın yıldız golcüsü Schick, 45.5 metreden yaptığı vuruşla İskoçya kalecisi Marshall'ı avlamayı başardı. İskoçya 25 yıl sonra katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında sahadan yenik ayrılırken Çekya kalecisi Tomas Vaclik kurtarışlarıyla galibiyete katkıda bulundu.

                    EURO 2020'DE DEV MAÇ ALMANYA-FRANSA
                    EURO 2020 heyecanına bugün 2 maçla devam edilecek... Turnuvanın iki favori takımı Almanya ile Fransa bugün saat 22.00'de Münih'te kozlarını paylaşacak. Günün diğer maçında ise Macaristan ve Portekiz mücadele edecek.

                        2 MİLYON EURO'YA LIEGE YOLCUSU
                        Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Michael Frey için Belçika kulübü Standard Liege resmi teklif yaptı. Tarafların 2 milyon Euro'ya çok büyük orarda anlaşma sağladığı ifade ediliyor.

                        ASLAN YENİ SEZONU YENİLERLE AÇTI
                        Galatasaray                         Şampiyonlar Ligi'nde oynaycağı eleme turları nedeniyle yeni sezonu dün açtı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Selçuk İnan yönetimindeki ilk çalışmada Sarı-Kırmızılı kulübün yeni transferleri Aytaç Kara ile Aspaslan Öztürk de yer aldı. Bu arada futbolcuların sağlık kontrolleri de yapılmaya başlandı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk de sağlık kontrollerinden geçen isimler arasında yer aldı...
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                        İngiliz Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu!
                        Haberler Spor Pierre imzayı attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)