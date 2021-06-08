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    yönetimi 'e evrakları gönderdi

    maddi konularda anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu 'e yapılan görüşmelerin ardından imzalaması için yetkilendirilen menajer vasıtasıyla ön sözleşme evraklarını gönderdi. sik, yıllık 1 milyon 500 bin euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra bir kontratın sahibi olacak.

    Hamsik imza için hazır

    Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu 'e yapılan görüşmelerin ardından imzalaması için yetkilendirilen menajer vasıtasıyla ön sözleşme evraklarını gönderdi.

    sik, yıllık 1 milyon 500 bin euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra bir kontratın sahibi olacak. Bu arada Teknik Direktörü 'nın da orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi.

    Hamsik'te imzaya çok yaklaşan Trabzonspor, artık transferdeki ağırlığını hattına verecek.

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    Haberler Spor Trabzonspor yönetimi Marek Hamsik'e evrakları gönderdi