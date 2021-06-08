Trabzonspor maddi konularda anlaşma sağladığı Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik'e yapılan görüşmelerin ardından imzalaması için yetkilendirilen menajer vasıtasıyla ön sözleşme evraklarını gönderdi.

Marek Hamsik, yıllık 1 milyon 500 bin euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra bir kontratın sahibi olacak. Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da orta saha oyuncusu Marek Hamsik'in transfer edilmesi durumunda gelecek sezonki oyun planında değişiklikler yaparak tecrübeli isme özel sorumluluklar yüklemek istediği öğrenildi.

Hamsik'te imzaya çok yaklaşan Trabzonspor, artık transferdeki ağırlığını forvet hattına verecek.