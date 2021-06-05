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    Ünlü jokey 'kırbaçsız koşalım' dedi:  'de kırbaçsız koşuları başlattı

    Ünlü jokey 'ya "Kırbaçsız koşu" çağrısı yaptı... Hatta ocak ayında kırbaçsız koşarak birinci geldi. TJK bu çağrıya sessiz kaldı ise 'de kırbaçsız koşuları başlattı. Selim Kaya "Kamçı ile doping aynı şey. Atlar acı çekiyor. Bunu durduralım" dedi.

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    Akl-ı selim hareket!

    Türkiye'nin en iyi jokeyleri arasında gösterilen Selim Kaya 2021'e girilirken kırbaçsız koşulmadığını belirterek bir daha yarışmama kararı almıştı. Ancak 5 Ocak'ta sahibi olduğu "Benim Zaferim" adlı atın jokeyi rahatsızlanınca tekrar ata binmek zorunda kalmıştı. Ve yarışa "Kamçısız" çıkacağını açıklayan Selim Kaya Kocaeli'deki yarışı 1. sırada bitirmişti.

    TJK'ya "Yarışları artık kamçısız koşalım. bakın ben kamçısız kazanılacağını herkese gösterdim" diyerek bir çağrıda bulunmuştu. TJK'dan bu konuda bir ses çıkmazken bu çağrıya ilk yanıt ABD'den geldi.

    New Jersey'de 5 Ocak'tan itibaren kamçısız koşular başladı. İngiltere'de de kamçısız koşu için bir çalışma başlatıldı. Gözler TJK'ya çevrildi.

        TAKVİM'e konuşan Selim Kaya ise çağrısını yenileyerek "Doping yapmak yasak. Ata kırbaç vurunca da bunun dopingden farkı yok. At can havliyle acısını unutup koşuyor. Bu da bazen büyük sağlık sorunları oluşturuyor. Bu da bir doping sonuçta. Ben 28 yıl yanlış yaptım. Bunu farkedince de bir çağrı yaptım. Hatta kamçısız nasıl kazanılır herkese gösterdim. ABD'de New Jersey'de kamçı yasaklandı. İngiltere de kaldırmayı düşünüyor. Atlar duygusaldır. Onlara acı çektirmeyelim" dedi.

        NEW JERSEY'DE ARTIK KIRBAÇ KULLANILMIYOR
        ABD'nin New Jersey eyalatindeki at yarışlarında kırbaçsız koşular başladı. Bunun ardından gözler TJK'nın konuyla ilgili atacağı adımlara çevrildi.

        2017'DE DE 2021'DE DE İSPATLADIM
        Selim Kaya 2017'de kısrak koşusunda "Tarsus Beyazı" isimli ata (solda) 2021'de de "Benim zaferim" isimli ata (altta) kırbaç vurmadan binip yarışı kazandı. Kaya "2017'de de 2021'de kırbaçsız kazanılacağını ispatladım" dedi.
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        Haberler Spor Ünlü jokey Selim Kaya 'kırbaçsız koşalım' dedi: ABD New Jersey'de kırbaçsız koşuları başlattı