Türkiye'nin en iyi jokeyleri arasında gösterilen Selim Kaya 2021'e girilirken kırbaçsız koşulmadığını belirterek bir daha yarışmama kararı almıştı. Ancak 5 Ocak'ta sahibi olduğu "Benim Zaferim" adlı atın jokeyi rahatsızlanınca tekrar ata binmek zorunda kalmıştı. Ve yarışa "Kamçısız" çıkacağını açıklayan Selim Kaya Kocaeli'deki yarışı 1. sırada bitirmişti.
TJK'ya "Yarışları artık kamçısız koşalım. bakın ben kamçısız kazanılacağını herkese gösterdim" diyerek bir çağrıda bulunmuştu. TJK'dan bu konuda bir ses çıkmazken bu çağrıya ilk yanıt ABD'den geldi.
New Jersey'de 5 Ocak'tan itibaren kamçısız koşular başladı. İngiltere'de de kamçısız koşu için bir çalışma başlatıldı. Gözler TJK'ya çevrildi.