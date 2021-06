TAKVİM'e konuşan Selim Kaya ise çağrısını yenileyerek "Doping yapmak yasak. Ata kırbaç vurunca da bunun dopingden farkı yok. At can havliyle acısını unutup koşuyor. Bu da bazen büyük sağlık sorunları oluşturuyor. Bu da bir doping sonuçta. Ben 28 yıl yanlış yaptım. Bunu farkedince de bir çağrı yaptım. Hatta kamçısız nasıl kazanılır herkese gösterdim. ABD'de New Jersey'de kamçı yasaklandı. İngiltere de kaldırmayı düşünüyor. Atlar duygusaldır. Onlara acı çektirmeyelim" dedi.