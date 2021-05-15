Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 42. hafta maçında Trabzonspor ile Gençlerbilriği kozlarını paylaşacak.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Metehan, Arda, Polomat, Soner, Toure, Ayite, Rahmetullah, Sefa, Stancu.
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.
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