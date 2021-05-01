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    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. : Futbolu ve sporu kaostan kurtarmalıyız

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr., beIN SPORTS'ta yayınlanan beUNITED programının konuğuydu. Bakan Kasapoğlu konuşmasında "Futbolu ve sporu kaostan kurtarmalıyız" dedi.

    Futbolu ve sporu kaostan kurtarmalıyız

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr., beIN SPORTS'ta yayınlanan beUNITED programının konuğuydu. İşte Kasapoğlu'nun sözleri: "Kaos ortamı ve kaosun sürekli körüklenmesi çok yanlış bir yol. Bu yoldan dönülmesi lazım. Herkes şapkayı önüne koyup düşünmeli. Hepimiz aynı gemideyiz. ve futbolunu kaos ortamından kurtarmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çok uzun vadeli vizyonunu açıkçası belirlemiş bir lider. Bu anlamda her alanda; eğitimi ile, sağlığıyla, altyapısıyla, sanayisiyle, ekonomisi ile… 19 yılın her alanında bir devrim var. Biz de bu noktada imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye devam edeceğiz."

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    Haberler Spor Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Futbolu ve sporu kaostan kurtarmalıyız