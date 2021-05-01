Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beIN SPORTS'ta yayınlanan beUNITED programının konuğuydu. İşte Kasapoğlu'nun sözleri: "Kaos ortamı ve kaosun sürekli körüklenmesi çok yanlış bir yol. Bu yoldan dönülmesi lazım. Herkes şapkayı önüne koyup düşünmeli. Hepimiz aynı gemideyiz. Türk sporu ve futbolunu kaos ortamından kurtarmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çok uzun vadeli vizyonunu açıkçası belirlemiş bir lider. Bu anlamda her alanda; eğitimi ile, sağlığıyla, altyapısıyla, sanayisiyle, ekonomisi ile… 19 yılın her alanında bir devrim var. Biz de bu noktada imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye devam edeceğiz."