F.Bahçe Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek şampiyonluk iddasını sürdürdü. 9'da Valencia'nın şutunda Ertuğrul gole izin vermedi. 11'de Ozan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Topu son anda Hadergjonaj çıkardı. 15'te Valencia kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
PELKAS MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI
21'de Harun'un hatasını Hajradinovic affetmedi: 1-1. 33'te Pelkas yüzde 100'lük golü kaçırdı. 40'ta Szalai kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1... 45+1'de Valencia penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.
NAZIM'IN ŞUTU DİREKTE
54'te Pelkas'ın pasında Nazım'ın şutu üst direkten dışarı çıktı. 57'de Thelin'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 76'da Harun Hajradinovic'i düşürünce penaltı kararı çıktı.