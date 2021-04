İRFAN CAN ALANYA'DA YOK

Dün gece kart gören İrfan Can cezalı duruma düştü. İrfan Can, Aytemiz Alanya deplasmanında forma giymeyecek. İrfan Can ile birlikte toplam 9 oyuncu Kasımpaşa maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyordu. Böylece Alanya maçı öncesi de 8 oyuncu sınırda olacak.