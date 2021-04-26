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    , engelini de geçti... Zirve takibine devam etti...

    'in 37. haftasında  sahasında 'yı ağırladı. Mücadeleyi 3-2 Fenerbahçe kazandı. Kanarya'nın golleri (2) ve 'den geldi.

    Kadıköy'de Fener alayı

    F.Bahçe Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek şampiyonluk iddasını sürdürdü. 9'da Valencia'nın şutunda Ertuğrul gole izin vermedi. 11'de Ozan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Topu son anda Hadergjonaj çıkardı. 15'te Valencia kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

    PELKAS MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI
    21'de Harun'un hatasını Hajradinovic affetmedi: 1-1. 33'te Pelkas yüzde 100'lük golü kaçırdı. 40'ta Szalai kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1... 45+1'de Valencia penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

    NAZIM'IN ŞUTU DİREKTE
    54'te Pelkas'ın pasında Nazım'ın şutu üst direkten dışarı çıktı. 57'de Thelin'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 76'da Harun Hajradinovic'i düşürünce penaltı kararı çıktı.

        THİAM ZOR OLANI BAŞARDI!
        81'de Hadergjonaj penaltıyı gole çevirdi. 86'da Thiam kaleci Ertuğrul'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 89'da Luckassen'in kafa vuruşunda Harun gole izin vermedi.

        HARUN'DAN İNANILMAZ HATA
        Maçın 21. dakikasında Harun Tekin, topu Sosa'ya vermek istedi. Ancak araya Hajradinovic girdi. Yıldız oyuncu topu kaptıktan sonra topu tecrübeli kalecinin altından ağlara gönderdi.

        İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR


            Maça 3 pozisyon damga vurdu. Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Thelin, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyona 'Devam' dedi. 57'de Thelin'in attığı gol ofsayta takıldı

            Pozisyonda VAR kararı çok beklendi. 76'da ise Harun'un Hajradinovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltıyı verdi.

            MAÇ SONUNDA TARTIŞMA YAŞANDI
            Maçın ardından F.Bahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, tribünden atılan bir lafa karşılık verince gerginlik yaşandı. Tartışma fazla büyümeden sonlandırıldı.

                İRFAN CAN ALANYA'DA YOK
                Dün gece kart gören İrfan Can cezalı duruma düştü. İrfan Can, Aytemiz Alanya deplasmanında forma giymeyecek. İrfan Can ile birlikte toplam 9 oyuncu Kasımpaşa maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyordu. Böylece Alanya maçı öncesi de 8 oyuncu sınırda olacak.

                VALENCIA 4 YIL SONRA 2 GOL ATTI
                Kasımpaşa                 karşısında Fenerbahçe'nin en iyi isimlerinden bir tanesi olan Enner Valencia biri penaltıdan 2 gole imza attıı. Valencia golleri yanında yaptığı pres ve şık hareketleriyle de dikkat çekti. Ekvadorlu oyuncu 2017 yılından bu yana ilk kez bir maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Valencia 72. dakikada yerini Mame Thiam'a bıraktı.

                ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN YANLIŞ YAPMAYACAĞIZ!
                Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bizi saha dışına ve kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Taraftarlar biliyorum bana kızıyorlar 'Neden elinizi masaya vurmuyorsunuz' diye. Camiamıza şirin gözükmek için tribünlere oynamak adına doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayacağız" dedi. Koç, "Biz 10 senede, 3 kere son dakikada şampiyonluk kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini, en iyi biz biliriz" diye konuştu.
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                Haberler Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini de geçti... Zirve takibine devam etti...