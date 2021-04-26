ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN YANLIŞ YAPMAYACAĞIZ!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bizi saha dışına ve kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Taraftarlar biliyorum bana kızıyorlar 'Neden elinizi masaya vurmuyorsunuz' diye. Camiamıza şirin gözükmek için tribünlere oynamak adına doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayacağız" dedi. Koç, "Biz 10 senede, 3 kere son dakikada şampiyonluk kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini, en iyi biz biliriz" diye konuştu.