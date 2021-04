Şu anda sadece Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandığını ve kendi hedeflerini düşünmediğini de kaydeden Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Psikolojik üstünlük konusunda herkesin kendine göre değerlendirmesi var. Herkes kendini favori görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Takımımın sorumlusu olarak ben her andan sorumluyum. Oyunda kontrollü olmamız gereken dönemler de var ama ikinci yarıdaki özellikle 65-70'ten sonraki oyun istemediğimiz bir oyun. Her dakikasından her saniyesinden ben sorumluyum. İyisinden de kötüsünden de. Mesut bir hafta bizimle idmana çıktı. Daha sonra kasığında ağrı hissetti ve ayrıldı ama sonra 2 gün yine çıktı. Önümüzdeki maçlarda kendisinden maksimum şekilde faydalanmaya çalışacağız."