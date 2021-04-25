Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin golleri Valencia (2) ve Szalai'den geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"65. DAKİKADAN İTİBAREN OYNANAN OYUNU BEĞENMEDİM"
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 65. dakikadan itibaren oynanan oyunu ise beğenmediğini dile getirdi.
"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
Yedikleri basit 2 golle sıkıntılı dakikalar yaşadıklarını belirten Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyum. Oyunun 3'te 2'lik bölümünden gerçekten memnunum. 65-70'ten sonra oyunun hakimiyetinde rakibimizi ortak ettik. Net ve farklı kazanabileceğimiz maça rakibimizi ortak ederek zorlu sürece girdik ve bunu kendi kendimize yaptık. Tüm arkadaşlarımıza mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yetmiyor, kazanmamız da gerekiyor. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımıza rakibimizi maça ortak ettiğimiz için rahatsızlığımızı dile getirdim." ifadelerini kullandı.
"BANA BİR SATAŞMA OLDU"
Teknik adam olarak yeni bir kariyer başlangıcı içinde olduğunu anlatan Belözoğlu, maç sonunda kulübenin arkasındaki bir kişiyle yaşadığı tartışmaya ilişkin ise şunları aktardı:
"Rakip soyunma odasında bulunan bir bireye, kulübe arkasındaki bir bireye karşı görev aldığım süre içinde kendi kulübemde hiçbir tutumum olmadı. Son dakikalarda maç istemediğimiz gibi giderken bana bir sataşma oldu. Kendimi tutmam gerekiyor ama karşılıklı bir tepki oldu. Bu, benim istemediğim bir şey. Bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmamamız gerekiyor. Hiç kimsenin, hiçbir oyuncunun bu şekilde konuşmaması gerekiyor. Yine de ben tepkimden ötürü özür diliyorum."