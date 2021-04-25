"BANA BİR SATAŞMA OLDU"

Teknik adam olarak yeni bir kariyer başlangıcı içinde olduğunu anlatan Belözoğlu, maç sonunda kulübenin arkasındaki bir kişiyle yaşadığı tartışmaya ilişkin ise şunları aktardı:

"Rakip soyunma odasında bulunan bir bireye, kulübe arkasındaki bir bireye karşı görev aldığım süre içinde kendi kulübemde hiçbir tutumum olmadı. Son dakikalarda maç istemediğimiz gibi giderken bana bir sataşma oldu. Kendimi tutmam gerekiyor ama karşılıklı bir tepki oldu. Bu, benim istemediğim bir şey. Bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmamamız gerekiyor. Hiç kimsenin, hiçbir oyuncunun bu şekilde konuşmaması gerekiyor. Yine de ben tepkimden ötürü özür diliyorum."