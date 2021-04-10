Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Trabzonspor yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bütün çalışmalara rağmen, futbolda 'adalet' kavramının sahaya yansımadığını gördük. Bundan hareketle geçen ay FIFA'ya TFF kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık. Bu konuda Kulüpler Birliği'nin de desteğini aldık" dedi.

Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı