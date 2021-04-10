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    • Spor
    • 10.04.2021 Gazete
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    Başkanı kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı

    Başkanı , "Adalet kavramı sahaya yanmsı adı. 'ya kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık" dedi.

    Adalet sağlanamadı FIFA'ya başvurduk

    Trabzonspor Başkanı kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, " yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız bütün çalışmalara rağmen, futbolda 'adalet' kavramının sahaya yansımadığını gördük. Bundan hareketle geçen ay 'ya kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık. Bu konuda 'nin de desteğini aldık" dedi.

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    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı