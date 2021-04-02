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    • Spor
    • 02.04.2021 Gazete
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    " ayağını denk alsın" 'dan çok konuşulacak sözler

    'nin eski başkanı uzun süren sessizliğini bozdu ve 'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz , ", Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim" dedi.

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım uzun süren sessizliğini bozdu ve A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Galatasaray, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim" dedi.

    FETÖ GİBİ MONTAJ YAPMIŞLAR
    Yıldırım şu ifadeleri kullandı: Galatasaray TV'yi izlerken G.Saray adına utandım. Montaj yapıp, FETÖ'nün yaptığı gibi konuşmamı kesip doğramışlar sonra da 'Yıldırım böyle dedi' diyorlar.

    ÜLKEYE ŞİKEYİ GALATASARAY GETİRDİ
    Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda F.Bahçe'nin yanındayım. Bunu Galatasaray camiasını kafasına soksun. F.Bahçe şike yapmadı. Ama G.Saray yaptı. Bu ülkeye şikeyi G.Saray getirmiştir.

        MAHKEME BENİ HAKLI BULDU
        Galatasaray beni mahkemeye verdi. Bunu ilk kez söylüyorum. Mahkeme karar verdi, benim açıklamalarımda suç olmadığını belirttiler. Mahkeme bile tescilledi. Mahkeme kararı bile burada.

        TFF TALEBİ KABUL EDECEK
        Bu şampiyonluk konusunda ben yayın hakları için itiraz ettim. Türker Aslan 'Müracaat reddedildi' diyor. Yalan söylüyorlar. F.Bahçe'nin şampiyonlukları belli. TFF de bunu kabul edecek.
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        Haberler Spor "Galatasaray ayağını denk alsın" Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler