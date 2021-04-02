Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım uzun süren sessizliğini bozdu ve A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, "Galatasaray, Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açma yoluna gitti. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim" dedi.
FETÖ GİBİ MONTAJ YAPMIŞLAR
Yıldırım şu ifadeleri kullandı: Galatasaray TV'yi izlerken G.Saray adına utandım. Montaj yapıp, FETÖ'nün yaptığı gibi konuşmamı kesip doğramışlar sonra da 'Yıldırım böyle dedi' diyorlar.
ÜLKEYE ŞİKEYİ GALATASARAY GETİRDİ
Fenerbahçe'nin haklı olduğu tüm davalarda F.Bahçe'nin yanındayım. Bunu Galatasaray camiasını kafasına soksun. F.Bahçe şike yapmadı. Ama G.Saray yaptı. Bu ülkeye şikeyi G.Saray getirmiştir.