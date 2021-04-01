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    • 01.04.2021 22:24
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    Son dakika: Eski Başkanı 'dan 'a çarpıcı açıklamalar

    Son dakika haberi... Eski Başkanı uzun bir aranın ardından sessizliğini 'a bozdu. Yıldırım verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

    ASpor CANLI YAYIN

    Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım uzun bir aranın ardından sessizliğini A Spor'a bozdu. Yıldırım verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım.

    1959 öncesi şampiyonluklar için ben müracaat etmedim sadece hazırlık yaptım. Fenerbahçe şampiyon olduysa TFF bunu tasdik edecektir.

    Galatasaray şunu kafasına soksun: Ben Her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım.

    Ben ve arkadaşlarım FETÖ ile mücadele ettik.

    ALİ KOÇ'A MESAJ
    Ali Bey'e de bir cevap vereceğim. Fenerbahçe'ye savcıları, polisleri üye yaptığım zaman o dönem de böyle bir örgüt yoktu

    MUSTAFA CENGİZ'E YANIT
    Hiçbir olaya karışmadım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım.

    Galatasaray şike yaptı dedim. Mahkemeye verdiler.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan A Spor'a çarpıcı açıklamalar