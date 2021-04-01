Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. 20 sene hizmet ettim, ederken de neler yaptığımı biliyorsunuz. Fenerbahçe için hapis yattım.

1959 öncesi şampiyonluklar için ben müracaat etmedim sadece hazırlık yaptım. Fenerbahçe şampiyon olduysa TFF bunu tasdik edecektir.

Galatasaray şunu kafasına soksun: Ben Her zaman Fenerbahçe'nin yanındayım.

Ben ve arkadaşlarım FETÖ ile mücadele ettik.

ALİ KOÇ'A MESAJ

Ali Bey'e de bir cevap vereceğim. Fenerbahçe'ye savcıları, polisleri üye yaptığım zaman o dönem de böyle bir örgüt yoktu

MUSTAFA CENGİZ'E YANIT

Hiçbir olaya karışmadım. Kimseye de şerefsizlik yapmadım.

Galatasaray şike yaptı dedim. Mahkemeye verdiler.

Detaylar gelecek...