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    • Spor
    • 07.03.2021 Gazete
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    , Gaziantep’i Aboubakar ile yıktı: Liderliği ’dan devraldı

    'in 29. haftasında , sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar kaydederken Gaziantep'in tek sayısı 'nun penaltı atışından geldi.

    Abouatar Kartal uçar

    Beşiktaş zirveyi aldı… Siyah-Beyazlılar, 29. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu. 15. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kalecinin üzerinden aşıran Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

    GÜNAY GOLE İZİN VERMEDİ
    25'te Aboubakar'ın pasında Welinton'un sert vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 33. dakikada Rosier'in alpıtas içinden yarım vole şeklinde çektiği şut kaleci Günay Güveç'te kaldı.

    ABOUBAKAR FARKI İKİYE ÇIKARDI
    Atiba, 60. dakikada sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciye takıldı. İlk golün sahibi Vincent Aboubakar 72. dakikada karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı farkı ikiye çıkardı.

        SON SÖZÜ DİCKO SÖYLEDİ
        Dicko 90+1'de penaltıdan attığı golle Gaziantep adına farkı 1'e indirdi: 2-1. Konuk ekipte 90+2'de Felipe'nin şutu üst direkten geri geldi. Maçı Beşiktaş tek farkla galip bitirdi.

        ABOUBAKAR REKORA GİDİYOR
        Gaziantep filelerini iki kez havalandırarak galibiyette büyük rol oynayan Aboubakar, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı. Daha önce bir sezonda en fazla lig golünü 2013-14'te 16 golle Fransa'da kaydeden Aboubakar, böylelikle kariyer rekoruna göz kırptı.

        RAKİPLERE MESAJ VERDİK!
        Beşiktaşlı Ghezzal, Gaziantep maçı sonrası "Kazanarak rakiplerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye gerekli mesajı verdik" dedi.

            4 MAÇLIK GOL YEMEME SERİSİ BİTTİ
            Gaziantep engelini kayıpsız geçen Beşiktaş'ın 4 maçlık gol yememe serisi ise sona erdi. Gaziantep maçının duraklama anlarında topu ağlarında gören Beşiktaş, ligde 501 dakika sonra gol yemiş oldu. Beşiktaş dünkü maç öncesi kalesindeki son golü Antalya maçında görmüştü.

            EVİNDE COŞUYOR
            Gaziantep'i 2-1'le geçen Beşiktaş, bu sezon iç sahadaki 14. maçında 11. galibiyetini elde etti. Siyah-Beyazlılar, bu sezon evinde 2 yenilgi alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Evinde 34 puan topladı.

            GAZİANTEP'TEN HAKEME FAUL İTİRAZI!
            Gaziantep             FK'lı oyuncular Beşiktaş'ın 15. dakikada Aboubakar ile bulduğu gol öncesi Rıdvan'ın Kenan'a faul yaptığını savundu. Konuk ekip hakeme uzun süre itiraz etse de hakem Mete Kalkavan'ın gol kararı değişmedi. Bu karar çok konuşuldu.

                YALÇIN BAŞAKŞEHİR'E CEZALI
                Gaziantep maçında itirazları sebebiyle sarı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Deneyimli çalıştırıcı zorlu mücadelede cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamayacak.
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