Beşiktaş zirveyi aldı… Siyah-Beyazlılar, 29. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu. 15. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kalecinin üzerinden aşıran Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.
GÜNAY GOLE İZİN VERMEDİ
25'te Aboubakar'ın pasında Welinton'un sert vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 33. dakikada Rosier'in alpıtas içinden yarım vole şeklinde çektiği şut kaleci Günay Güveç'te kaldı.
ABOUBAKAR FARKI İKİYE ÇIKARDI
Atiba, 60. dakikada sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciye takıldı. İlk golün sahibi Vincent Aboubakar 72. dakikada karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı farkı ikiye çıkardı.