ABOUBAKAR REKORA GİDİYOR

Gaziantep filelerini iki kez havalandırarak galibiyette büyük rol oynayan Aboubakar, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı. Daha önce bir sezonda en fazla lig golünü 2013-14'te 16 golle Fransa'da kaydeden Aboubakar, böylelikle kariyer rekoruna göz kırptı.