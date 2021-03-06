



SERGEN YALÇIN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52'nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı.



Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4'üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.