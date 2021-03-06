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    • 06.03.2021 21:11
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    Son dakika: Beşiktaş evinde 'yı mağlup etti

    'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar kaydederken Gaziantep'in tek sayısı Dicko'nun penaltı atışından geldi.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş evinde galip!

    Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Kartal, bu galibiyetle birlikte liderlik koltuğuna oturdu.

    Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri, 15. ve 72. dakikalarda Aboubakar kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90. dakikada Dicko penaltıdan attı.

    Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 43 puanla 7. sırada kaldı..



    BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇININ ÖZETİ VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ



        SERGEN YALÇIN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında cezalı duruma düştü. Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52'nci dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı.

        Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4'üncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.



        İLK YARINDAN DAKİKALAR
        15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Aboubakar, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

        25. dakikada Welinton savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önünde Aboubakar'la duvar pasına girdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla yeniden buluşan Welinton'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        33. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Rosier, altıpas önünde bekletmeden vurdu. Oyuncunun yarım vole şeklinde çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        57. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep savunmasından seken top ceza sahası ön çizgisi civarında Rıdvan Yılmaz'ın önünde kaldı. Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

        61. dakikada Aboubakar sol çizgiden taşıdığı topu ceza sahası dışındaki Atiba'yla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        72. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Larin'in sol kanattan gönderdiği pasla topu sürerek ceza sahasına giren Aboubakar rakibinden kurtularak meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0

        75. dakikada Rosier'in sağ kanattan savunmanın arkasına yaptığı ortayı göğsüyle düzeltip bekletmeden vuran Aboubakar'ın şutunda top üstten oyun alanını terk etti.

        76. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına giren Ghezzal, kaleciyi de geçti ancak Gaziantep savunması son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

        83. dakikada Josef de Souza'nın sol kanattan savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Larin'in çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

        86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enver Cenk Şahin'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

        89. dakikada Gaziantep penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Dicko, ceza sahası sol çaprazında kaleci Ersin'e çalım atarken yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

        90. dakikada Gaziantep farkı 1'e indirdi. Dicko'nun kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 2-1

        90+3. dakikada Gaziantep beraberliğe yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topu Djilobodji arka direğe aşırdı. Ceza sahası içinde dar açıda topla buluşarak sert bir şut çıkaran Ribeiro de Souza üst direği geçemedi.

        Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.



            RIDVAN YILMAZ 5 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
            Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.

            Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan, 5 maçlık araya Gaziantep maçında son verdi.



            ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU
            Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit olan 11 asker için karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.

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