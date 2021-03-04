Fenerbahçe - Antalyaspor canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyeti sonrası bu maçı da kazanarak puanını Galatasaray ve Beşiktaş'la aynı yaparak zirve yarışında kalmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin maç öncesi 54 puanı bulunuyor.
FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel