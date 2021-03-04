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    • 04.03.2021 19:13
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    Fenerbahçe - Antalyaspor canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE

    'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Hakem Ümit Öztürk yönetiminde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte maça dair tüm detaylar...

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    Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI

    ASpor CANLI YAYIN


    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

    Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyeti sonrası bu maçı da kazanarak puanını Galatasaray ve Beşiktaş'la aynı yaparak zirve yarışında kalmak istiyor.

    Sarı-lacivertlilerin maç öncesi 54 puanı bulunuyor.



    FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI VE TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ




    FENERBAHÇE-ANTALYASPOR İLK 11'LER:

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas, Samatta

    Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel



        İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ KADRODA
        Devre arası transfer döneminde takıma katılan İrfan Can bugün ilk kez maç kadrosunda yer buldu.

        GUSTAVO HAZIR DEĞİL
        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyecek olan Gustavo'nun haricinde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ve sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak.

        MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI
        Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu oynanacak maçta cezaları sebebiyle görev alamayacak.



        CANER ERKİN KADRODA OLMAYACAK
        Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar ise hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

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