Fenerbahçe - Antalyaspor canlı anlatım | Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM İZLE





CANER ERKİN KADRODA OLMAYACAK

Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar ise hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

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