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    • Spor
    • 18.02.2021 Gazete
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    yöneticisi 'dan ’a olay sözler

    yöneticisi , Galasaray Başkanı ’in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Sarı-Lacivertli kulüp internet sitesinden ‘Yalan ve İftira’ başlıklı metin yayınladı… İşte o açıklamalar.

    G.saray'a sert cevap yalan ve iftira

    Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Sarı-Lacivertli kulüp internet sitesinden 'Yalan ve İftira' başlıklı metin yayınladı… İşte o açıklamalar.

    1- MİSAFİRPERVERCE KARŞILANDILAR
    Galatasaray     yönetiminin yetkililerce misafirperverce karşılandıkları, isim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındıkları görüntülerce sabittir. Ayrıca tüm protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir.

    2- O SORUYU ŞİFRE ZANNETTİLER
    'Her 1907 diyen içeri girdi' diyorlar. "Protokole mi geldiniz, 1907 Tribününe mi?" sorusunu şifre sandıkları, 1907 Tribünü girişinde her gelene isim listesi kontrolü yapılıp sonrasında HES kodu sorulduğu açıktır.

        3- LOCA ZATEN 1295 KİŞİ KAPASİTELİ
        'Stada 3 bin kişi girdi' diyorlar. 1.295 kişi kapasiteli 1907 locasında çok kısıtlı sayıda, 250'ye yakın insan olduğu, diğer locaların tamamen kapalı olduğu, stadın başka hiçbir bölümünde insan olmadığı görüntülerce sabittir.

        4- G.SARAYLI ETEBO DA CEZA ALMALIYDI!
        G.saraylı         Arda Turan'ın küfürleri için 'Kaynağı belli olmadan servis edilen görüntüler' demeci... Etebo'nun videoyu paylaştığı görüntülerce sabit olup Etebo'nun da PFDK 38.madde uyarınca ceza alması gerektiği ortadadır.

        5- İSTEDİĞİMİZ OYUNCUYU ALIRIZ
        'Elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim' demeci. Şantaj, oyuncu ayartma, yalan beyan hep yaptıkları eylemler olup, F.Bahçe'nin istediği oyuncuya çubuklu formayı giydirdiği kanıtlarıyla sabittir.

            6- YAPILAN HAKEM HATALARI ORTADA
            Rıdvan             Dilmen sezonu algısı yaparak, Sn. Serdar Tatlı'yı kulübümüzün göreve getirdiği iddiası… G.Saray Başkanının beyanları görüntülerce sabit olup, son 2 haftada zirveyi 5 puan etkileyen hakem kararları ortadadır.

            CİMBOM'DAN PHOTOSHOP TEPKİSİ
            F.bahçe             yöneticisi Metin Sipahioğlu, derbide protokol tirübünde 250 taraftarın olduğunu açıkladı. FB TV'den de 6 Şubat'ta Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde protokol tribünlerindeki boşluk dikkat çekti. Galatasaray taraftarları ise görüntünün photop ile oynandığı iddia ederek başka bir fotoğraf paylaştı… İki fotoğraf arasındaki fark çok tartışıldı… Sarı-Kırmızılı yönetim ve taraftarlar derbiyi sadece sağlık çalışanlarının izlemediğini ve çok sayıda taraftarın stada alındığını iddia ediyor.
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