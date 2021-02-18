Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Sarı-Lacivertli kulüp internet sitesinden 'Yalan ve İftira' başlıklı metin yayınladı… İşte o açıklamalar.
1- MİSAFİRPERVERCE KARŞILANDILAR
Galatasaray yönetiminin yetkililerce misafirperverce karşılandıkları, isim kontrolü bile yapılmadan hızla içeri alındıkları görüntülerce sabittir. Ayrıca tüm protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir.
2- O SORUYU ŞİFRE ZANNETTİLER
'Her 1907 diyen içeri girdi' diyorlar. "Protokole mi geldiniz, 1907 Tribününe mi?" sorusunu şifre sandıkları, 1907 Tribünü girişinde her gelene isim listesi kontrolü yapılıp sonrasında HES kodu sorulduğu açıktır.