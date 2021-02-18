6- YAPILAN HAKEM HATALARI ORTADA

Rıdvan Dilmen sezonu algısı yaparak, Sn. Serdar Tatlı'yı kulübümüzün göreve getirdiği iddiası… G.Saray Başkanının beyanları görüntülerce sabit olup, son 2 haftada zirveyi 5 puan etkileyen hakem kararları ortadadır.

CİMBOM'DAN PHOTOSHOP TEPKİSİ

F.bahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, derbide protokol tirübünde 250 taraftarın olduğunu açıkladı. FB TV'den de 6 Şubat'ta Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde protokol tribünlerindeki boşluk dikkat çekti. Galatasaray taraftarları ise görüntünün photop ile oynandığı iddia ederek başka bir fotoğraf paylaştı… İki fotoğraf arasındaki fark çok tartışıldı… Sarı-Kırmızılı yönetim ve taraftarlar derbiyi sadece sağlık çalışanlarının izlemediğini ve çok sayıda taraftarın stada alındığını iddia ediyor.