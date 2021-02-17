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    • 17.02.2021 12:29
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    • 17.02.2021 12:51
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    'tan - maçıyla ilgili savcılığa ihbar mektubu: ve 6222'den yargılansın!

    Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , - arasında oynanan ve maça damga vuran tribün olayları ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan dönemde yaklaşık 3 bin kişinin maça nasıl geldiğini ve Galatasaraylı futbolculara ettiği küfürleri sorgulayan Uluç, olayın sorumlusu olarak TFF Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı 'u göstererek "la" yargılanmalarını istedi.

    Nihat Özdemir ve Ali Koç 6222'den yargılansın!

    Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hala tartışılan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki tribün olayları ile ilgili sert bir yazı kaleme aldı. Uluç, Fatih Terim'in isyan ettiği ve Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu tribün olayları ile ilgili olarak Ali Koç ve Nihat Özdemir'e yüklendi.

    İŞTE HINCAL ULUÇ'UN YAZISININ "6222 ÖZEL SAVCISI'NA AÇIK İHBARIMDIR!" ŞEKLİNDEKİ O BÖLÜMÜ

    Sayın Özel Savcım,
    6 Şubat 2021 Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde, yani bu devletin "Sokağa çıkma yasağı" ilan ettiği hafta sonu gününde, yüzlerce, bazı tespitlere göre 3 bine yakın insan Bağdat Caddesi'nde yürüyerek, yani yasağı hiçe sayarak Fenerbahçe Stadı'na girdiler. Görüntüleri hem stat dışındaki, hem de içindeki onlarca güvenlik kamerasında kayıtlıdır.
    Bu insanlar gene devlet tarafından halka yasaklanmış tribünlere oturdular.



    Maç öncesi Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıktığında, başta Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan olmak üzere, isimle haykırarak, anne, eş ve kız kardeşlerine "Sinkaflı" küfürler ettiler. Bu küfürler de stat kameralarında kayıtlı olmalı.. Kaldı ki, Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Şeref Tribünü'nde idiler. Onların da şahitliği geçerli..



        Bugün 16 Şubat.. Aradan tam 10 gün geçti.. Ama 6222 Özel Savcılığı'ndan kamuoyuna tek satır açıklama yapılmadı.
        Maçlar gerginlikler artarak ve kulüp başkanları tarafından hemen her gün artırılarak devam ediyor.
        6222'nin işlediğini ve hiç kimsenin kurtulamayacağını göstermek için ne bekliyorsunuz Sayın Savcım?. Kan dökülmesini mi?.
        Kaldı ki Sayın Savcım, Suçlu sadece o tribüne girenler değil..



        Onlar yasak saatte, yasak yollarda nasıl yürüdüler?.
        Girmeleri yasak stada nasıl girdiler?.
        Oturmaları yasak tribüne nasıl oturdular?.
        İzni alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç!.
        İzni veren Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir!.
        Yani alın size iki 6222 sanığı daha..



        Ali Koç cin ya.. "Sağlık Çalışanları" yasak saatlerinden muaf ya!. Zaten her dediğine "Peki" diyen Özdemir'e "Bu maça 3 bin Sağlık Çalışanı getirelim. Jest olur" demiş güya.. Özdemir'in de hoşuna gitmiş güya ve izin çıkmış..
        Kime.. 3 bin çapulcuya..
        Sağlık Çalışanları Derneği açıklama yaptı. "Bizim o statta 3 (Yazı ile üç) üyemiz vardı" dediler.
        Planı görüyor musunuz Sayın Savcım.



            Stat kapısında "1907" diye şifreyi söyleyen içeri girmiş..
            Bunları ben biliyorsam, milyonlar da biliyordur ve devlete güven bu yolla da sıfırlanıyordur.



            Nihat Özdemir'den başlayarak Ali Koç dahil bu olayı hazırlayanlar ve stada gelip Galatasaraylılara ad vererek, affedersiniz ana avrat sövenler dahil, kaç kişi hakkında soruşturma açtığınızı, kaç kişi hakkında eylem yaptığınızı açıklamanız, yapmadı iseniz bu yazıyı ihbar kabul etmenizi isterim, Sayın 6222 Savcım..
            Saygılarımla,
            Hıncal Uluç
            Gazeteci/ Yazar
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            Haberler Spor Hıncal Uluç'tan Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili savcılığa ihbar mektubu: Nihat Özdemir ve Ali Koç 6222'den yargılansın!