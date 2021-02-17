Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hala tartışılan Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki tribün olayları ile ilgili sert bir yazı kaleme aldı. Uluç, Fatih Terim'in isyan ettiği ve Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu tribün olayları ile ilgili olarak Ali Koç ve Nihat Özdemir'e yüklendi.
İŞTE HINCAL ULUÇ'UN YAZISININ "6222 ÖZEL SAVCISI'NA AÇIK İHBARIMDIR!" ŞEKLİNDEKİ O BÖLÜMÜ
Sayın Özel Savcım,
6 Şubat 2021 Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde, yani bu devletin "Sokağa çıkma yasağı" ilan ettiği hafta sonu gününde, yüzlerce, bazı tespitlere göre 3 bine yakın insan Bağdat Caddesi'nde yürüyerek, yani yasağı hiçe sayarak Fenerbahçe Stadı'na girdiler. Görüntüleri hem stat dışındaki, hem de içindeki onlarca güvenlik kamerasında kayıtlıdır.
Bu insanlar gene devlet tarafından halka yasaklanmış tribünlere oturdular.
Maç öncesi Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıktığında, başta Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan olmak üzere, isimle haykırarak, anne, eş ve kız kardeşlerine "Sinkaflı" küfürler ettiler. Bu küfürler de stat kameralarında kayıtlı olmalı.. Kaldı ki, Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Şeref Tribünü'nde idiler. Onların da şahitliği geçerli..