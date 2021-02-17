Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Kadıköy'de oynanan derbi maçından sonra Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara sert cevap verdi.

FB TV'de konuşan Sipahioğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Pazartesiden cumaya kadar Galatasaray tarafı tam 5 kez konuştu. Her türlü sponsorluk töreninde konuştular. Biz bunlara cevap vermedik. Önemli maçımız vardı. Karagümrük maçına odaklandık. Bu açıklamaları muhatap alıp almamayı çok düşündük. Geçen hafta G.Saray yönetiminin yaptığı iftiraları somut delillerle kanıtlamak için buradayız. Tüm yalanları kanıtlayacağız.

Ortada yapılan çok ciddi bir suç var. İnanılmaz iftira ve yalanlar var. Bu seviyeyi kendileri yarattı.

Hem yalan söylüyorlar, hem de bilgisizler. Türkiye'deki tüm statların protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne aittir. Listeyi yaparız, Ankara'ya Bakanlığa yollarız, liste son halini alır ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yollanır.

İsim listesine bakılmadan Mustafa Cengiz'le beraber herkes içeri girmiş. Bu görüntüleri görünce insan utanır ya! Takır takır içeri girmişler, konuşuyorlar.

Galatasaray Yönetimi'nin söylediği birinci yalan bu şekilde. Zorlanarak içeri girmemişler. Somutlarıyla gösteriyoruz. İsim kontrolü bile olmamış, herkes rahat bir şekilde girmiş stada...

(Görüntü FB TV'den alınmıştır)

"ŞİFREYLE TARAFTAR ALINMASI GİBİ BİR EYLEM OLAMAZ"

Türkiye'de hiçbir stadyuma şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler. Stadımızdaki protokol tribünü ile 1907 tribünü yan yanadır. Kim nereye geldiyse, oraya alınmıştır. HES kodundan kimliğine kadar her soru sorulmuştur.

1907 şifresini kulübümüzün kurucuları buldu. Hakikaten, galiba fazla sanata düşkünler ve film izliyorlar.

Şifreyle stada alınma gibi bir durum bulunmuyor. Başkanlarının böyle bilgilendirilmesi, böyle yönlendirilmesi ciddi hata aslında.

"YUSUF GÜNAY'I CİDDİ ŞEKİLDE UYARIYORUZ"

Yusuf Günay'ı Fenerbahçe camiası olarak çok ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Fenerbahçe taraftarları için militan kelimesini kullanmaya kimsenin hakkı yok. Kendisini çok ciddi uyarıyoruz...

Bu söylemler Türk sporunu çok farklı yerlere götürür, bunun altından kalkamaz. Hem yalan söyleyeceksin hem de militan diyeceksin. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor. Milyonların temsilcisi olarak bizler böyle kelimeler kullanamayız...

Maalesef Mustafa Cengiz 'çocukça' diye bir tabir kullanmış ama asıl çocukça yalanların neler olduğunu kamuoyu görmüştür şimdi...

"250 SEYİRCİ ALINDI, NEREDE 3000 KİŞİ!"

1.295 kişi kapasiteli 1907 locasında çok kısıtlı sayıda, 250'ye yakın insan olduğu, diğer locaların ise tamamen kapalı olduğu, stadın başka hiçbir bölümünde insan olmadığı görüntülerce sabittir. Maraton tribünlerinde tek bir insan bile yok. Diğer tarafta da demin anlattığımız gibi 250 kadar insan alındı. Nerede 3000 kişi? Bu kadar rahat yalan söyleyemezsiniz. Görüntüler ortada.

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ"

Nerede bu 3 bin kişi? Galatasaray Kulübü bunu çıkıp açıklayacak. Yalanlarınızla bir hafta Türkiye'yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da yalanınızla devam edeceksiniz. Özür dileyebilecek erdemi göstereceklerini zannetmiyorum"

"TAHRİK EDİCİ HAREKETLER YAPTILAR"

Galatasaray takımı, maç sonunda taraftar olmayan tribüne gitti. Bu anlaşılabilir bir durum. Fakat dönerken protokol tribününe doğru tahrik edici hareketler yaptılar. Tüm Türkiye edepsizliği, seviyesizliği kimin yaptığını bu görüntülerde görüyor."