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    • 17.02.2021 16:40
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    photoshop mu yaptı? O fotoğraflar gündemde

    yönetici ’nun ’la ilgili açıklamaları gündeme oturdu. Sarı-Kırmızılılar’ı yalancılıkla ve iftira atmakla suçlayan Sipahioğlu’nun konuşması sırasında ’de yayınlanan bazı görüntüler ise tartışma yarattı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fenerbahçe photoshop mu yaptı?

    FBTV'de olaylı derbinin başlamasından kısa bir süre önce protokol tribününün olduğu bölgeye ait bir fotoğrafa yer verildi.

    Sipahioğlu, "Tribünde açıklandığı gibi 250 kişi vardı" diye konuştu.

    "F.BAHÇE TRİBÜNDEKİ TARAFTARLARI SİLMİŞ"
    Ancak Galatasaraylı taraftarlar bunun üzerine sosyal medyada çok çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Aynı tribünün başka bir açıdan çekilmiş fotoğrafını paylaşan Sarı-Kırmızılılar, "Fenerbahçe yönetimi photoshop yardımıyla tribündeki taraftarları silmiş" ifadesini kullandı.

    AÇIKLAMA YAPILACAK MI? MERAK KONUSU
    Hem FBTV'nin hem de Galatasaraylı taraftarların paylaştığı fotolar arasında taraftar sayısı bakımından ciddi farklar olması dikkatlerden kaçmadı.
        Haberler Spor Fenerbahçe photoshop mu yaptı? O fotoğraflar gündemde