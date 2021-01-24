Galatasaray golcü transferinde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki sontrfor Nicolai Jörgensen'in peşinde. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Teknik Direktör Fatih Terim de bu transfer için yönetime onay verdi.
FEYENOORD İKNA EDİLECEK
Cimbom'un oyuncu ile temasa geçtiği ve görüşmelerin sürüdüğü öğrenildi. 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Jörgensen'in transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
39 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Tam 39 kez Danimarka Milli Takım forması giyen Nicolai Jörgensen, bu sezon Hollanda Ligi'nde 12 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu 2016'dan beri Feyenoord'da mücadele ediyor.