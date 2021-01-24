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    • Spor
    • 24.01.2021 Gazete
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    golcü listesine ’un lı yıldızı Jörgensen'i ekledi

    golcü transferinde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, ekiplerinden ’da forma giyen 30 yaşındaki sontrfor Nicolai Jörgensen’in peşinde. Sarı-Kırmızılılar’ın Teknik Direktörü Teknik Direktör de bu transfer için yönetime onay verdi.

    Son aday Jörgensen

    Galatasaray golcü transferinde sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen 30 yaşındaki sontrfor Nicolai Jörgensen'in peşinde. Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Teknik Direktör Fatih Terim de bu transfer için yönetime onay verdi.

    FEYENOORD İKNA EDİLECEK
    Cimbom'un oyuncu ile temasa geçtiği ve görüşmelerin sürüdüğü öğrenildi. 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Jörgensen'in transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    39 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    Tam 39 kez Danimarka Milli Takım forması giyen Nicolai Jörgensen, bu sezon Hollanda Ligi'nde 12 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu 2016'dan beri Feyenoord'da mücadele ediyor.

        ADAYLAR BİR HAYLİ FAZLA
        Aslan sadece Danimarkalı santrfor Nicolai Jörgensen ile ilgilenmiyor. Forvet adayları arasında Torino'dan Simone Zaza, T.Teda'dan Tiquinho ve CSKA Sofya'dan Ali Sowe da yer alıyor.
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        Haberler Spor Galatasaray golcü listesine Feyenoord’un Danimarkalı yıldızı Jörgensen'i ekledi