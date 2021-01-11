Süper Lig'in 18. haftasında zirve mücadelesi veren Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Mücadele öncesi Alanyaspor 30, Kasımpaşa ise 19 puanda bulunuyor.



Süper Lig'e fırtına gibi giren ve uzun süre liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, son 5 maçta sadece bir galibiyet alabildi ve beşinci sırada.



Konuk Kasımpaşa da son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi ve 16. sırada bulunuyor.





ALANYASPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA 11'LER



ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Bareiro, Babacar



KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Evren, Hadadi, Aytaç, Sadıku, Yusuf, Varga, Thelin, Hodzic





ALANYASPOR RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

Aytemiz Alanyaspor rakibiyle lig tarihinde 9'uncu kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan maçlarda bugüne dek Alanyaspor 5 kez rakibini mağlup ederken, Kasımpaşa sadece 3 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Lig maçlarında hiç beraberlik yaşanmazken, iki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamını Alanyaspor kazandı. Akdeniz temsilcisi bugüne dek evinde oynadığı 4 maçın sadece 1'ini kaybederken, bu maçlarda 11 gol atıp, kalesinde yalnızca 5 gol gördü. İki rakibin oynadığı maçların hepsi bol gollü ve her iki takımın golüyle geçerken, sadece 2018-2019 sezonu 2'nci yarısında Alanya'da oynanan maçta Alanyaspor rakibinden gol yemeden 3-0'lık net skorla sahadan galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa aralarında oynanan maçlarda bugüne dek 30 gol atılırken, Alanyaspor 18, Kasımpaşa ise 12 kez gol sevinci yaşa