ASİST MAKİNESİ RACHİD GHEZZAL



Beşiktaş'ın asist makinesi Rachid Ghezzal yine işbaşında... Son haftalardaki asistleri ile takımını sırtlayan Cezayirli kanat oyuncusu, dün Güven'in 18. dakikada attığı golde ortayı yapan isimdi. Dün akşamki gol pası ile birlikte bu sezonki 10. maçında 6. asistine imza attı. Ghezzal aynı zamanda üst üste son 3 lig maçnıda da asist yaparak Beşiktaş'a çok büyük bir katkı sağladı.