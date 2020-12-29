Beşiktaş doludizgin. Sezona istediği gibi başlayamayan ve 8. haftayı Gaziantep yenilgisi sonrası 12. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 9. hafta itibarıyla büyük bir çıkışa imza attı. Kartal, Gaziantep yenilgisi sonrası oynadığı 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.
10 BASAMAK ATLADILAR
Son 7 maçta sadece Alanya'ya yenilen ve diğer 6 maçta 18 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, bu süreçte tam 10 sıra birden atladı. 8. hafta 12. sırada yer alan Kartal, dünkü Sivas galibiyetiyle birlikte ligde ikinci sıraya yükseldi.
RAKİPLERE KORKU SALIYORLAR
Beşiktaş, 6 galibiyet aldığı 7 maçlık süreçte -2 olan averajını da +8'e çıkarmayı başardı. Aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluk için daha da iddialı konuma gelen Siyah-Beyazlılar, rakiplerine korku salmaya başladı.
KIRMIZI ÇİZGİ
Beşiktaş'ın Sivas karşısında 18. dakikada Güven'le bulduğu gol öncesi Rosier'in topla son oynadığı anda meşin yuvarlağın çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı. VAR pozisyonu incelerken gol kararı değişmedi. İlk yarının bitiminde kulübeden aldığı cep telefonu ile pozisyonu hakeme gösteren Sivaslı Hakan Arslan, itirazı sebebiyle çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
OĞUZHAN SİFTAH YAPTI
Sivas karşısında Beşiktaş'ın 3. golünü atan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Oğuzhan golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
ASİST MAKİNESİ RACHİD GHEZZAL
Beşiktaş'ın asist makinesi Rachid Ghezzal yine işbaşında... Son haftalardaki asistleri ile takımını sırtlayan Cezayirli kanat oyuncusu, dün Güven'in 18. dakikada attığı golde ortayı yapan isimdi. Dün akşamki gol pası ile birlikte bu sezonki 10. maçında 6. asistine imza attı. Ghezzal aynı zamanda üst üste son 3 lig maçnıda da asist yaparak Beşiktaş'a çok büyük bir katkı sağladı.
LARİN YEDEK BAŞLADI
Ankaragücü maçında yüzüne darbe alan ve gözü şişen Beşiktaşlı Larin, Sivas maçına kulübede başladı. 67'de oyuna dahil oldu.
VİDA DEVAM EDEMEDİ
Kartal'ın Hırvat oyuncusu Vida, Sivas maçının ilk yarısında sakatlık yaşadı. Kendini zorlayan Vida, 67'de yerini Montero'ya bırakmak zorunda kaldı.
SABIRLI VE AKILLI OYNADIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivas'ı akıllı bir oyunla mağlup ettiklerini söyledi. Yalçın, "Rakip 10 kişi kalsa da dikkatli olmayıldık. Güçlü bir rakibe karşı sabırlı oynadık. Neticesinde de istediğimiz 3 puanı almayı başardık" dedi.