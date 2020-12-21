Kartal'dan gol şov!.. Siyah-Beyazlılar evinde Erzurumspor'u 4-0 yenerek, tüm rakiplerinin mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapattı. 18. dakikada Aboubakar'ın vuruşunu Farnolle kornere çeldi. 40. dakikada Gomes'in sert şutunu Ersin kurtardı. Ömer Şişmanoğlu dönen topu iyi kullanamadı.
MENSAH "AL DA AT" DEDİ
58. dakikada Necip'in Ömer tarafından düşürülmesiyle Beşiktaş penaltı kazandı. Aboubakar beyaz noktada hata yapmadı: 1-0. Ardından Kartal'ın şovu başladı. 63. dakikada fark ikiye çıktı. Bernard Mensah "al da at" dedi. N'Koudou da bu ikramı geriye çevirmedi: 2-0.
VİDA TOPUKLA HARİKA BIRAKTI
69. dakikada Rachid Ghezzal'ın ortasında Vida harika bir topuk golüyle skoru 3-0 yaptı. 2 dakika sonra Aboubakar yine sahneye çıktı. Kamerunlu yıldız, Atiba'nın asistinde farkı 4'e taşıdı: 4-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
EMİN ADIMLARLA ZİRVEYE YÜRÜYOR
Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 2-1 kaybeden Beşiktaş dün Erzurumspor karşısında çok kritik bir galibiyet aldı. Kartal böylece zirveye doğru emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü.
1 MAÇ EKSİKLE&NBSP;EN GOLCÜ TAKIM
Dün Erzurum ağlarını 4 kez havalandıran Beşiktaş ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı. Siyah-Beyazlılar 23 golü bulunan Fenerbahçe'yi 1 maç eksiğine rağmen geçerek ligin en golcü takımı olmayı başardı.
ABOUBAKAR RESİTALİ
Sezon başında Porto'dan transfer edildiğinde sakatlık endişelerini de beraberinde getiren Vincent Aboubakar eski günlerine geri döndü. Erzurumspor önünde penaltıdan kilidi açan Kamerunlu yıldız son 5 haftada rakip ağları tam 7 kez havalandırdı. Toplam gol sayısını 8'e çıkaran Vincent Aboubakar krallık yarışında da zirveye çıktı.
GHEZZAL'DAN ASİSTLERE DEVAM
Son haftalarda çok iyi bir form grafiği yakalayan Rachid Ghezzal dün de çok etkiliydi. Cezayirli yıldız, Vida'nın skoru 3-0 yapan golünde sağ kanattan çok şık bir orta yaptı. Ghezzal asist sayısını 5'e çıkardı.
ZLATAN VİDA
Teknik direktör Sergen Yalçın uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Domagoj Vida'yı dün ilk 11'de oynattı. Önce Covid 19 ardından da Sergen Yalçın'ın tercihi nedeniyle 6 Kasım'daki Gaziantep karşılaşmasından bu yana forma şansı bulamayan Hırvat stoper harika bir gole de imzasını atarak kalitesini ortaya koydu. Topukla müthiş bir şekilde topu ağlara yollayan Vida sosyal medyada da gündeme oturdu. Tecrübeli futbolcu için, "Zlatan Ibrahimovic değil Vida... Golcüler bile böylesini atamaz" yorumu yapıldı.
MENSAH "AL DA AT" DEDİ
58. dakikada Necip'in Ömer tarafından düşürülmesiyle Beşiktaş penaltı kazandı. Aboubakar beyaz noktada hata yapmadı: 1-0. Ardından Kartal'ın şovu başladı. 63. dakikada fark ikiye çıktı. Bernard Mensah "al da at" dedi. N'Koudou da bu ikramı geriye çevirmedi: 2-0.
VİDA TOPUKLA HARİKA BIRAKTI
69. dakikada Rachid Ghezzal'ın ortasında Vida harika bir topuk golüyle skoru 3-0 yaptı. 2 dakika sonra Aboubakar yine sahneye çıktı. Kamerunlu yıldız, Atiba'nın asistinde farkı 4'e taşıdı: 4-0. Kalan dakikalarda skor değişmedi.
EMİN ADIMLARLA ZİRVEYE YÜRÜYOR
Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 2-1 kaybeden Beşiktaş dün Erzurumspor karşısında çok kritik bir galibiyet aldı. Kartal böylece zirveye doğru emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü.
1 MAÇ EKSİKLE&NBSP;EN GOLCÜ TAKIM
Dün Erzurum ağlarını 4 kez havalandıran Beşiktaş ligdeki gol sayısını 25'e çıkardı. Siyah-Beyazlılar 23 golü bulunan Fenerbahçe'yi 1 maç eksiğine rağmen geçerek ligin en golcü takımı olmayı başardı.
ABOUBAKAR RESİTALİ
Sezon başında Porto'dan transfer edildiğinde sakatlık endişelerini de beraberinde getiren Vincent Aboubakar eski günlerine geri döndü. Erzurumspor önünde penaltıdan kilidi açan Kamerunlu yıldız son 5 haftada rakip ağları tam 7 kez havalandırdı. Toplam gol sayısını 8'e çıkaran Vincent Aboubakar krallık yarışında da zirveye çıktı.
GHEZZAL'DAN ASİSTLERE DEVAM
Son haftalarda çok iyi bir form grafiği yakalayan Rachid Ghezzal dün de çok etkiliydi. Cezayirli yıldız, Vida'nın skoru 3-0 yapan golünde sağ kanattan çok şık bir orta yaptı. Ghezzal asist sayısını 5'e çıkardı.
ZLATAN VİDA
Teknik direktör Sergen Yalçın uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Domagoj Vida'yı dün ilk 11'de oynattı. Önce Covid 19 ardından da Sergen Yalçın'ın tercihi nedeniyle 6 Kasım'daki Gaziantep karşılaşmasından bu yana forma şansı bulamayan Hırvat stoper harika bir gole de imzasını atarak kalitesini ortaya koydu. Topukla müthiş bir şekilde topu ağlara yollayan Vida sosyal medyada da gündeme oturdu. Tecrübeli futbolcu için, "Zlatan Ibrahimovic değil Vida... Golcüler bile böylesini atamaz" yorumu yapıldı.