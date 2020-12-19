Fenerbahçe, belki de sezonun en kritik maçına bu akşam çıkıyor. Malatya yanilgisinin ardından çalkantılı günler geçiren ve kalitesi sorgulanan Fenerbahçe, Gaziantep maçını adeta bir milat olarak görüyor.
HEDEF MUTLAK GALİBİYET
Tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuran teknik direktör Erol Bulut, dün Sarı-Lacivertli futolcularla motivasyon ağırlık bir konuşma yaptı. Bulut, çok kritik bir maç oynayacaklarını söyledi.
MENTAL OLARAK İHTİYACIMIZ VAR
Bulut, şöyle devam etti: Gaziantep maçı bizim için 3 puandan daha fazlası. Kazanalım ve ayağa kalkalım. Mental olarak buna ihtiyacımız var.
KIRILGAN GÖRÜNTÜ VERMEYİN
Rakiplere kolay kırılma yaşayan bir takım görüntüsü vermememiz lazım. Bu onları daha da motive ediyor. Yüreğimiz ve kaliteniz 90 dakika sahada olmalı. Gücünüzü gösterin.
GAZİANTEP'TE ZORLU RANDEVU
Fenerbahçe 19.00'da G.Antep'e konuk oluyor. Bu kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.