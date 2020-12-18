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    • Spor
    • 18.12.2020 Gazete
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    ile arasında transfer savaşı çıktı! ve ’e Kanarya daha cazip bir teklifle gitti

    , ’ın kadrosuna katmak istediği 2 genç yıldız adayına kanca attı. Sarı-Lacivertliler, ’un 22 yaşındaki ön liberosu ’ın menajeriyle temas kurdu. 19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor için ise ’un kapısı çalındı.

    Savaş çıktı

    Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 2 genç yıldız adayına kanca attı.

    Sarı-Lacivertliler, Eskişehirspor'un 22 yaşındaki ön liberosu Mehmet Özcan'ın menajeriyle temas kurdu. 19 yaşındaki gelecek vadeden santrfor Batuhan Kör için ise Bursaspor'un kapısı çalındı.

    BURSASPOR İLE GÖRÜŞÜLDÜ


    Mehmet Özcan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bonservis bedeli söz konusu değil. Batuhan Kör için ise Bursaspor'a teklif yapıldı. Genç santrfor için pazarlıklar devam ediyor.

    ASLAN'IN CEVABI NE OLACAK


    Fenerbahçe'nin bu hamlesine Galatasaray'ın vereceği cevabın nasıl olacağı ise merak konusu. Zira Sarı-Lacivertli kurmaylar her iki oyuncu için de daha cazip bir teklif ortaya koydu.
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    Haberler Spor Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı çıktı! Mehmet Özcan ve Batuhan Kör’e Kanarya daha cazip bir teklifle gitti