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    • Spor
    • 17.12.2020 Gazete
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    Cimbom ’un 2 yıldızını istiyor! ile listesinde

    'dan yerli avı. Sarı-Kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. ’un istikbal vaat eden genç oyuncusu ile aynı takımdan genç golcü transferde listenin en başında bulunuyor.

    Aslan Timsah avında

    Galatasaray'dan yerli avı. Sarı-Kırmızılı yönetim hem devre arası hem de sezon sonu için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bursaspor'un istikbal vaat eden genç oyuncusu Batuhan Kör ile aynı takımdan genç golcü Ali Akman transferde listenin en başında bulunuyor.

    AVRUPALILAR DA YAKIN TAKİPTE


    Lig ve kupada oynanan 2 maçta 6 gol kaydeden Batuhan aynı zamanda İngiliz kulübü Leicester'ın da gündeminde yer alıyor. Ali Akman'ı ise Avusturya kulüplerinden Salzburg takip ediyor.

    FATİH TERİM DE ONLARI İSTİYOR


    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de çok istediği 2 oyuncunun devre arasında bitirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ancak bu gerçekleşmezse sezon sonu için tüm şartlar zorlanacak.

    AYTAÇ KARA VE MEHMET DE LİSTEDE


    Cimbom 2 oyuncu dışında Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'la da ilgileniyor. Mehmet'in sözleşmesi sezon sonu biterken Aytaç için kulübüyle görüşme yapılacak.
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    Haberler Spor Cimbom Bursaspor’un 2 yıldızını istiyor! Batuhan Kör ile Ali Akman transfer listesinde