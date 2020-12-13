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    • 13.12.2020 18:16
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    Başakşehir - Gaziantep FK maçı | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 12. haftasında son şampiyon , evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi her iki takım da 15 puanda bulunuyor. Başakşehir - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz. İşte Başakşehir - Gaziantep FK maçının tüm detayları...

    Başakşehir - Gaziantep FK | CANLI

    , 'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

    Geçen haftayı bay geçen ve son 9 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.



    KARILAŞMANIN İLK 11'LERİ
    Başakşehir: Mert, Rafael, , Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen,

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer,

    MARİUS SUMUDİCA YOK
    Ligin 10. haftasında ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Marius Sumudica, deplasmanında takımının başında yer alamayacak.

    Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Medipol Başakşehir, 'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 1'er puan almıştı. İstanbul ekibi, ligde 4'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    12. hafta itibariyle Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK'nın 15 puanu bulunuyor.

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