Başakşehir - Gaziantep FK maçı | CANLI ANLATIM İZLE

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor.



Geçen haftayı bay geçen ve son 9 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.







KARILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba



Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

MARİUS SUMUDİCA YOK

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Marius Sumudica, İstanbul deplasmanında takımının başında yer alamayacak.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanamayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 1'er puan almıştı. İstanbul ekibi, ligde 4'er galibiyet ve mağlubiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

12. hafta itibariyle Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK'nın 15 puanu bulunuyor.

