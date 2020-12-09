Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Aslan’ın savunması geçit vermiyor

    , üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olurken özellikle savunmadaki başarısı ve istatistikleriyle dikkat çekiyor. Ligde oynadığı 11 maçta toplam 7 golü kalesinde gören Galatasaray, bu gollerin sadece 2 tanesini ceza sahası içinden yapılan vuruşlardan yedi. Bu goller de Alanya ve maçlarında gerçekleşti. Diğer yenilen 5 gol ise ya ceza sahasının dışından ya da penaltıdan geldi.

    Aslan’ın savunması geçit vermiyor

    , üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye ortak olurken özellikle savunmadaki başarısı ve istatistikleriyle dikkat çekiyor.

    Ligde oynadığı 11 maçta toplam 7 golü kalesinde gören Galatasaray, bu gollerin sadece 2 tanesini ceza sahası içinden yapılan vuruşlardan yedi. Bu goller de Alanya ve maçlarında gerçekleşti. Diğer yenilen 5 gol ise ya ceza sahasının dışından ya da penaltıdan geldi.

    Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da ligde 120 ile en çok top kazanan stoper olmayı başardı. Marco'yu 117 ile Rizesporlu ile Yassine Meriah takip etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Aslan’ın savunması geçit vermiyor