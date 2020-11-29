Süper Lig'in 10. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.
Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada sadece 1 kez mağlup oldu ve son mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yenmeyi başardı.
Erol Bulut'un öğrencileri, haftanın en önemli mücadelesi öncesinde 20 puan ve averajla 2. sırada bulunuyor.
Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı.Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Test sonucu negatife dönen Enner Valencia ise henüz Türkiye'ye dönmüş değil.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Beşiktaş'ta ise kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de derbi maçta görev alamayacak.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİ
Dev derbide bu akşam 352. randevu gerçekleşecek. Bugüne kadar oynanan 351 karşılaşmada Fenerbahçe 133 galibiyet alırken Beşiktaş 125 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip ağları 485 kez havalandırırken Beşiktaş'tan Fenerbahçe kalesine atılan gol sayısı 443 oldu. Oynanan karşılaşmaların 93'ü ise beraberlikle tamamlandı.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikinci yarıda daha çok gol attı. Ligde oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fenerbahçe, bunların 12'sini karşılaşmaların ikinci yarısında buldu.
Bu sezon 3 maçta gol atamayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarının 15 dakikalık bölümünde sadece bir kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, 16-30 ve 31-45. dakikalarda ise ikişer defa gol sevinci yaşadı.
Ligde ikinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 46-60. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fenerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 kez sevindirdi.