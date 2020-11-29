



FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİ

Dev derbide bu akşam 352. randevu gerçekleşecek. Bugüne kadar oynanan 351 karşılaşmada Fenerbahçe 133 galibiyet alırken Beşiktaş 125 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip ağları 485 kez havalandırırken Beşiktaş'tan Fenerbahçe kalesine atılan gol sayısı 443 oldu. Oynanan karşılaşmaların 93'ü ise beraberlikle tamamlandı.



DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikinci yarıda daha çok gol attı. Ligde oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fenerbahçe, bunların 12'sini karşılaşmaların ikinci yarısında buldu.

Bu sezon 3 maçta gol atamayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarının 15 dakikalık bölümünde sadece bir kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, 16-30 ve 31-45. dakikalarda ise ikişer defa gol sevinci yaşadı.

Ligde ikinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 46-60. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fenerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 kez sevindirdi.

