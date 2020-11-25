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    • 25.11.2020 15:05
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    4.tur A Spor canlı yayın! Hatayspor - Karacabey Belediyespor maçı izle

    'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi ekibi Hatayspor, evinde 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    4. Tur maçında Hatayspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşı geliyor. Süper Lig ekibi Hatay, 2. Lig temsilcisi karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Karacabey Belediyespor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.

    Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

    HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

    Hatayspor: Akın, Katranis, Soner, Yusuf, Ribeiro, Burak, Barbosa, Gökhan, Abdurrahman, Boupendza, Mirkan

    Karacabey Belediyespor: Veysel, Ömer Faruk, İlyas, Onur, Temel, Rasimcan, Abdullah, Taşkın, Berk Ali, Ömer, Gökhan

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası 4.tur A Spor canlı yayın! Hatayspor - Karacabey Belediyespor maçı izle