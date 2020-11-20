Beşiktaş'taki eksiklikler Sergen Yalçın'ı farklı arayışlara itti. Başarılı hocanın B.Şehir önünde kalede Utku, defansta Dorukhan, Souza, Montero ve N'Sakala'yı, önlerinde de Atiba ve Mensah'ı oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağ kanatta Ghezzal'e şans tanıyacak olan Yalçın solda ise sakatlıktan kurtulan N'Koudou'yu düşünüyor. Adem Ljajic'i de oynatmak isteyen Yalçın, Larin'i bu maçta forvet oynatarak Aboubakar'ı kulübeye çekmeyi hedefliyor.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI YAPTILAR

Beşiktaş Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasına ağırlık verildi. İdman ayak tesini maçları sonrası şut çalışmasıyla bitti.

KALECİ ERSİN DERBİ MAÇTA OYNAMAYACAK

Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'nu 2 maçlık cezasını onadı. Bu gelişmeden sonra Ersin Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oynamayacak.