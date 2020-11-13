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    • Spor
    • 13.11.2020 Gazete
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    "Ben buranın efsanesiyim"

    'dan büyük tepki. Yalçın, hakkında çıkan 'Görevi bırakma kararı aldı' iddialarını yalanladı. Kulübün efsanesi olmuş bir isim olduğunu söyleyen Yalçın, "Bu haberler kulübü ve bizi yıpratmak için çıkıyor. Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Benim görevi bırakmam gibi şeyler söz konusu olamaz. Beraber zor şartlarda yola çıktık. Bazen işler yolunda gitmiyor olabilir ama da bunlar var. Toparlayamayacağımız bir durum değil. Geçen sene de zor şartlarda başladık. Yavaş yavaş toparlayacağız" dedi.

    Ben buranın efsanesiyim
    Sergen Yalçın'dan büyük tepki. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakkında çıkan 'Görevi bırakma kararı aldı' iddialarını yalanladı. Kulübün efsanesi olmuş bir isim olduğunu söyleyen Yalçın, "Bu haberler kulübü ve bizi yıpratmak için çıkıyor. Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Benim görevi bırakmam gibi şeyler söz konusu olamaz. Beraber zor şartlarda yola çıktık. Bazen işler yolunda gitmiyor olabilir ama da bunlar var. Toparlayamayacağımız bir durum değil. Geçen sene de zor şartlarda başladık. Yavaş yavaş toparlayacağız" dedi.
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    Haberler Spor Sergen Yalçın "Ben buranın efsanesiyim"