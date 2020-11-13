Sergen Yalçın'dan büyük tepki. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakkında çıkan 'Görevi bırakma kararı aldı' iddialarını yalanladı. Kulübün efsanesi olmuş bir isim olduğunu söyleyen Yalçın, "Bu haberler kulübü ve bizi yıpratmak için çıkıyor. Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Benim görevi bırakmam gibi şeyler söz konusu olamaz. Beraber zor şartlarda yola çıktık. Bazen işler yolunda gitmiyor olabilir ama futbolda bunlar var. Toparlayamayacağımız bir durum değil. Geçen sene de zor şartlarda başladık. Yavaş yavaş toparlayacağız" dedi.