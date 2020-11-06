Galatasaray geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Teknik heyet, performansından çok memnun olduğu Uruguaylı sol bek için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istedi.

SARACCHI DE İSTİYOR

Yönetim Alman Leipzig kulübü ile pazarlık 1-2 hafta içinde pazarlık masasına oturacak. Başarılı sol bekin Galatasaray'da oynamaktan memnun olduğu ve İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.