Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    hamlesi

    geçtiğimiz sezonun ara döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ’nin bonservisini almak için harekete geçti. Teknik heyet, performansından çok memnun olduğu Uruguaylı sol bek için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istedi.

    Saracchi hamlesi

    geçtiğimiz sezonun ara döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nin bonservisini almak için harekete geçti. Teknik heyet, performansından çok memnun olduğu Uruguaylı sol bek için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istedi.

    SARACCHI DE İSTİYOR
    Yönetim Alman Leipzig     kulübü ile pazarlık 1-2 hafta içinde pazarlık masasına oturacak. Başarılı sol bekin Galatasaray'da oynamaktan memnun olduğu ve İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Marcelo Saracchi hamlesi