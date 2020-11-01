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    • Spor
    • 01.11.2020 Gazete
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    sından yenilgisi sonrası eleştiri

    sı, 'lük yenilgisi sonrası Başkanı ve teknik direktör Eddie Newton’ı hedef aldı...

    Çöküş
    Yerel gazeteler 'un 3-1 öndeyken 4-3 mağlup olduğu Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yönetimi eleştirirken, 'na yüklendi. Günebakış Gazetesi, "Newton'la beraber sen de git Ağaoğlu", "Takımı bu hale Newton'da ısrar eden Başkan Ağaoğlu düşürdü", Taka Gazetesi, "Büyük çöküş", Kuzey Ekspres Gazetesi ise "Hüsran" ifadelerini kullandı.




    TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİ
    Bordo-Mavililer, lige çıktığı 1974-75 sezonundan itibaren ilk 7 haftalar itibariyle en az puanı bu sezon topladı. spor, bu sezon 7 maçta 5 puan topladı.
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