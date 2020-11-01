Yerel gazeteler Trabzonspor'un 3-1 öndeyken 4-3 mağlup olduğu Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yönetimi eleştirirken, Ahmet Ağaoğlu'na yüklendi. Günebakış Gazetesi, "Newton'la beraber sen de git Ağaoğlu", "Takımı bu hale Newton'da ısrar eden Başkan Ağaoğlu düşürdü", Taka Gazetesi, "Büyük çöküş", Kuzey Ekspres Gazetesi ise "Hüsran" ifadelerini kullandı.
TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Bordo-Mavililer, lige çıktığı 1974-75 sezonundan itibaren ilk 7 haftalar itibariyle en az puanı bu sezon topladı. Trabzonspor, bu sezon 7 maçta 5 puan topladı.
TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Bordo-Mavililer, lige çıktığı 1974-75 sezonundan itibaren ilk 7 haftalar itibariyle en az puanı bu sezon topladı. Trabzonspor, bu sezon 7 maçta 5 puan topladı.