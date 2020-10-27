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    • Spor
    • 27.10.2020 Gazete
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    : Bize müsaade etsinler!

    Teknik Direktörü , "Bugün 3-0'a kadar olan bölümde müthiştik. Bundan sonra da böyle oynayacağız. İşim bahane üretmek değil, çözüm üretmek. Bazen kriz ortamı oluşabilir büyük takımlarda. Biz, buna alışık ekibiz. Bize müsaade etsinler, işimizi yapalım. Çok uzun bir süre var, biz bunu toparlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

    Bize müsaade etsinler!

    Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bugün 3-0'a kadar olan bölümde müthiştik. Bundan sonra da böyle oynayacağız. İşim bahane üretmek değil, çözüm üretmek. Bazen kriz ortamı oluşabilir büyük takımlarda. Biz, buna alışık ekibiz. Bize müsaade etsinler, işimizi yapalım. Çok uzun bir süre var, biz bunu toparlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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    Haberler Spor Sergen Yalçın: Bize müsaade etsinler!