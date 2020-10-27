BeşiktaşTeknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bugün 3-0'a kadar olan bölümde müthiştik. Bundan sonra da böyle oynayacağız. İşim bahane üretmek değil, çözüm üretmek. Bazen kriz ortamı oluşabilir büyük takımlarda. Biz, buna alışık ekibiz. Bize müsaade etsinler, işimizi yapalım. Çok uzun bir süre var, biz bunu toparlayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

ÇEBİ'DEN MOTİVASYON

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizlispor karşılaşması öncesinde Siyah-Beyazlı futbolcular ve Sergen Yalçın ile kaldıkları otelde bir araya geldi.