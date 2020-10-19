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    • Spor
    • 19.10.2020 Gazete
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    ’de tartışma var! - maçında hakem kararları çok tartışıldı

    'nin sahasında ile oynadığı maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın 3 kararı çok konuşuldu. İlk olarak 24. dakikada Ozan'ın ortası sonrası ceza sahasında Poko'nun eline çarpan topta hakem Karaoğlan, VAR'ın uyarısıyla Fenerbahçe lehine penaltı verdi. Bu karar Göztepe cephesinin tepkisini çekti. 33'te ise 'in Tripic ile ikili mücadelesinde Göztepe lehine penaltı çalındı. Fenerbahçeliler bu karara uzun süre itiraz etti.

    İzmir’de tartışma var!

    Göztepe'nin sahasında ile oynadığı maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın 3 kararı çok konuşuldu. İlk olarak 24. dakikada Ozan'ın ortası sonrası ceza sahasında Poko'nun eline çarpan topta hakem Karaoğlan, VAR'ın uyarısıyla Fenerbahçe lehine penaltı verdi. Bu karar cephesinin tepkisini çekti. 33'te ise 'in Tripic ile ikili mücadelesinde Göztepe lehine penaltı çalındı. Fenerbahçeliler bu karara uzun süre itiraz etti.

    KORNER İTİRAZI
    Göztepeliler     Fenerbahçe'nin 2. golünün geldiği korner öncesinde topun Nazım'dan çıktığını ve pozisyonun aut oluduğunu iddia etti. Ancak itirazlar kararı değiştirmedi.

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    Haberler Spor İzmir’de tartışma var! Göztepe-Fenerbahçe maçında hakem kararları çok tartışıldı