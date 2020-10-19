Göztepe'nin sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın 3 kararı çok konuşuldu. İlk olarak 24. dakikada Ozan'ın ortası sonrası ceza sahasında Poko'nun eline çarpan topta hakem Karaoğlan, VAR'ın uyarısıyla Fenerbahçe lehine penaltı verdi. Bu karar Göztepe cephesinin tepkisini çekti. 33'te ise Serdar Aziz'in Tripic ile ikili mücadelesinde Göztepe lehine penaltı çalındı. Fenerbahçeliler bu karara uzun süre itiraz etti.

KORNER İTİRAZI

Göztepeliler Fenerbahçe'nin 2. golünün geldiği korner öncesinde topun Nazım'dan çıktığını ve pozisyonun aut oluduğunu iddia etti. Ancak itirazlar kararı değiştirmedi.