Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas basın mensuplarının karşısına çıktı. 26 yaşındaki Yunan futbolcu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe beni çok istedi ve şimdi burdayım. Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Transfer döneminde çok fazla oyuncu katıldı Fenerbahçe'ye. Umarım kısa sürede, iyi bir kimya yakalarız" dedi.

Pelkas, transferi sırasında Erol Bulut'un kendisini aradığını ve Bulut'un çok iyi bir hoca ve insan olduğunu da söyledi.