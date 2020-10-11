Milliler taktik çalıştı

A Milli Takımımız bu gece Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta yaptığı antrenman ile tamamladı. Şenol Güneş yönetimindeki çalışma 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından maçın taktiği üzerinde duruldu. İdman şut çalışması ile sona erdi. Ay-Yıldızlı ekibimizin son derece moralli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

RUSYA'DA CORONA ŞOKU

Rusya Milli Takımı'nın savunmasının sağ kanadında forma giyen Fernandes'in coronavirüs testi şüpheli çıktı! Hastalık belirtisi göstermeyen Fernandes yine de kadrodan çıkartıldı. Bugün Türkiye'ye karşı forma giymeyecek.