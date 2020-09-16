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    • Spor
    • 16.09.2020 Gazete
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    İlk haftanın yıldızı

    ’in ilk haftasında FK'yi 3-1 yenen , bir çok istatistiki veride de ligin zirvesine yerleşerek rakiplerine gözdağı verdi.

    İlk haftanın yıldızı Cimbom
    Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki istatistikleri göz kamaştırdı. Sarı-Kırmızılılar net gol pozisyonu (8), gol beklentisi (4.19), şut (23), isabetli pas (459), kazanılan ikili müçadele (%69), top kapma (17) ve isabetli ortada (9) Süper Lig'in zirvesine yerleşti. Özellikla orta sahada bir çok eksiği olmasına karşın Galataaray'ın böyle bir istatistik tutturmaş olması Fatih Terim ve ekibinin de yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde düşüş içine giren Galatasaray'ın oyun anlamında eski günlerine dönüşünün de sinyalleri olarak nitelendirildi. Bu durum Neftçi, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde umut verdi.

    İLK YARIDA MAÇ BİTTİ!
    ilk maçtaki istatistiklerinin önemli kısmını ilk yarıda gerçekleştirdi. İlk yarı bittiğinde de 3-0 öndeydi.
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