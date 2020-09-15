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    • Spor
    • 15.09.2020 Gazete
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    Turkcell sponsorluğunda madalyaları topladılar (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Turkccell ve iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin genç yıldızları, 'da gerçekleştirilen Balkan U20 'nı 14'ü altın, 17'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 40 madalya ile ilk sırada tamamladı.

    Turkcell sponsorluğunda madalyaları topladılar

    Turkcell ve iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nı 14'ü altın, 17'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 40 madalya ile ilk sırada tamamladı.

    EFSANE KADIN HAKEM ORTA ARTIK PROFESÖR
    İstanbul     Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren eski hakem Lale Orta akademik kariyerine profesör olarak devam edecek. Orta, FIFA'nın ilk kadın hakemlerinden biri.



    'UN YENİ HOCASI İSMAİL KARTAL
    Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzalandı. Tecrübeli teknik adam, "Hep birlikte çalışarak Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

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