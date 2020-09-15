Turkcell sponsorluğunda madalyaları topladılar (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin genç yıldızları, İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nı 14'ü altın, 17'si gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 40 madalya ile ilk sırada tamamladı.

EFSANE KADIN HAKEM ORTA ARTIK PROFESÖR

İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren eski hakem Lale Orta akademik kariyerine profesör olarak devam edecek. Orta, FIFA'nın ilk kadın hakemlerinden biri.





KONYASPOR'UN YENİ HOCASI İSMAİL KARTAL

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzalandı. Tecrübeli teknik adam, "Hep birlikte çalışarak Konyaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.